Politika

NE PRESTAJE FAŠIZAM BLOKADERA: Pozvali na linč policajke i policajca (FOTO)

В.Н.

09. 12. 2025. u 10:06

BLOKADERI nastavljaju sa nasiljem, ovog puta su uništili privatno vozilo policajaca i pozvali na linč.

Foto: Novosti

Privatno vozilo policajaca koji rade u Rakovici u JZO uništeno je od stane blokadera. Potpuno je išarana hauba na kojoj piše 1312, a na zadnjem staklu napisano je velikim slovima ACAB, takođe su isečene gume. 

Pogledajte fotografije:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

