"ZVIZNUO MI JE ŠAMARČINU" Šešelj otkrio nepoznate detalje iz svog života
PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj govorio je svojevremeno za Informer podkast o svom privatnom životu.
- Mog oca su ustaše uhapsile 1943. godine i sprovele ga u radni logor u Sremu. Uspeo je da pobegne i da se priključi partizanima, jer tamo nije bilo četnika. Kasnije je postao ogorčeni antikomunista, zato što se posle rata nagledao brojnih partizanskih zločina - rekao je Šešelj.
Lider radikala otkrio je šta mu je otac govorio posle tuča sa vršnjacima, šta mu je majka kuvala, ali i šta mu u životu znači sestra Dragica.
- Moja sestra je bila mnogo bolja od mene nevaljalog - priznao je Šešelj.
Predsednik SRS je otkrio i da mu je nastavnik istorije svojevremeno zviznuo šamarčinu jer je šaptao drugarici.
