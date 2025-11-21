VUČIĆ GOVORI O SVIM UDARNIM TEMAMA: Ne propustite obraćanje predsednika Srbije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost danas u emisiji "Kolegijum 2" na Informer TV.
Veliki intervju sa šefom države zakazan je za 16 časova, a Vučić će govoriti o svim udarnim političko-ekonomskim temama.
