VUČIĆ GOVORI O SVIM UDARNIM TEMAMA: Ne propustite obraćanje predsednika Srbije

21. 11. 2025. u 10:16

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost danas u emisiji "Kolegijum 2" na Informer TV.

TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Veliki intervju sa šefom države zakazan je za 16 časova, a Vučić će govoriti o svim udarnim političko-ekonomskim temama.

