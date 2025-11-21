VUČIĆ GOVORI O SVIM UDARNIM TEMAMA: Ne propustite obraćanje predsednika Srbije

Istraživanje koje je sproveo Institut Srpski Most, fondacija nastala u srpskoj dijaspori u Malmeu, pokazuje da je upravo ova grupa ljudi iz rasejanja na čelu sa direktorom Aleksandrom Spasićem stala na branik otadžbine onda kada je to bilo najpotrebnije. Umesto da rezolucija Evropskog parlamenta o „polarizaciji i represiji u Srbiji“ ostane predmet proizvoljnih tumačenja, Srpski Most je pažljivo pročitao svaki red, uporedio dokument sa medijskim navodima i građanima ponudio uvid u to šta u njemu zaista piše.