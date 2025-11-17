SKANDAL: Albanija otvorila sve klastere u pregovorima sa EU, a u zemlji mafija kontroliše ko kako glasa, a gradonačelnik vodi grad iz zatvora
GRADONAČELNIK Tirane Erion Veliaj spreman je da vodi albansku prestonicu iz zatvorske ćelije.
- Gradonačelnik Tirane spreman da vodi albansku prestonicu iz zatvorske ćelije. Gradonačelnik Erion Veliaj izgleda na putu da nastavi da upravlja gradom iz svoje zatvorske ćelije - nakon što je Ustavni sud poništio njegovo razrešenje, a premijer Edi Rama rekao da neće raspisati prevremene izbore u Tirani. - navodi se u objavi.
Podsetimo, nedavno se u javnosti pojavio snimak na kojem se vidi kako izgledaju izbori u Albaniji i kako propadnici mafije teraju ljude za koga da glasaju.
Ovaj snimak koji pokazuje kako izgledaju izbori u Albaniji, dokazuje samo jedno - kad si poslušan - sve je dozvoljeno!
Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.
Pogledajte priloženi snimak:
Ostaje samo otvoreno pitanje - ako ovako izgleda izborni proces u Albaniji, zemlji koju Brisel ocenjuje kao jednu od najmodernijih i sa kojom otvara klastere na putu pridruživanja EU, šta onda ostaje za neke druge, malo manje "moderne" zemlje?
