TITO DOBIO ORDEN ČASTI! Angola posthumno odlikovala Josipa Broza - evo šta je Dačić poručio (FOTO)

В. Н.

11. 11. 2025. u 18:11

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se na svom "Instagram" profilu.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR SPORCIC/

- Orden časti Republike Angole kojim je predsednik Republike Angole Žoao Manuel Laurenso posthumno odlikovao Josipa Broza Tita za zasluge u borbi za nezavisnost Angole, kao i za konsolidaciju mira i razvoj zemlje - napisao je Dačić.

