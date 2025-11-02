Politika

NESREĆA OD ČOVEKA Brnabić: Tadić poziva na građanski rat

02. 11. 2025. u 22:07

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je danas na poziv bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića građanima da izađu na ulice kako bi srušili vlast i ocenila da je to mnogo "čak i za čoveka koji je na HRT izjavio da i nije tako ponosan što je predsednik Srbije".

Foto: Printksrin RTS

-Nesreća od čoveka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsednik Republike Srbije poziva na građanski rat. Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje komšije, prijatelje, članove porodice, poznanike", navela je Brnabić u objavi na platformi X.

Istakla je da Tadić ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija već poziva na nasilje.

-Čak i za čoveka koji je na HRT izjavio da i nije tako ponosan što je predsednik Srbije - mnogo je, napisapa je Brnabić.

Ona je reagovala na objavu Tadića na mreži X u kojoj je naveo da je "taktički važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije" i da će time "oslabiti snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu".

Nedaleko od Skupštine Srbije večeras je došlo do tenzija kada je grupa građana koja se okupila, navodeći kao razlog podršku Dijani Hrki, koja na tom mestu štrajkuje glađu i njene zahteve, gađala i vređala policiju i okupljene građane na platou koji su protiv blokada.

Između grupe građana koja je došla da podrži Hrku, čiji sin je stradao u padu nadstrešnice i studenata koji žele da uče i koji su protiv blokada i građana koji ih podržavaju i dalje su raspoređene jake policijske snage.

Tanjug

