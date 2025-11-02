NESREĆA OD ČOVEKA Brnabić: Tadić poziva na građanski rat
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je danas na poziv bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića građanima da izađu na ulice kako bi srušili vlast i ocenila da je to mnogo "čak i za čoveka koji je na HRT izjavio da i nije tako ponosan što je predsednik Srbije".
-Nesreća od čoveka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsednik Republike Srbije poziva na građanski rat. Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje komšije, prijatelje, članove porodice, poznanike", navela je Brnabić u objavi na platformi X.
Istakla je da Tadić ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija već poziva na nasilje.
-Čak i za čoveka koji je na HRT izjavio da i nije tako ponosan što je predsednik Srbije - mnogo je, napisapa je Brnabić.
Ona je reagovala na objavu Tadića na mreži X u kojoj je naveo da je "taktički važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije" i da će time "oslabiti snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu".
Nedaleko od Skupštine Srbije večeras je došlo do tenzija kada je grupa građana koja se okupila, navodeći kao razlog podršku Dijani Hrki, koja na tom mestu štrajkuje glađu i njene zahteve, gađala i vređala policiju i okupljene građane na platou koji su protiv blokada.
Između grupe građana koja je došla da podrži Hrku, čiji sin je stradao u padu nadstrešnice i studenata koji žele da uče i koji su protiv blokada i građana koji ih podržavaju i dalje su raspoređene jake policijske snage.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LjUDE U ĆACILENDU: Ima povređenih
02. 11. 2025. u 21:25
NIKO VIŠE NE VERUJE U LAŽI BLOKADERA Vučić: Jedan mladić u Ćacilendu teško povređen
02. 11. 2025. u 21:52
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)