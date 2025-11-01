MILA PAJIĆ SE OGLASILA DIREKTNO IZ ZAGREBA: Koliko im je stalo do žrtava govori i to što im je tema dana - izbori!

MILA Pajić, blokaderka i aktivistkinja organizovane grupe Stav sa Filozofskog fakulteta, koja je pobegla iz Srbije u Hrvatsku nakon terorističkih akcija koje je organizovala, oglasila se na godišnjicu tragedije u Novom Sadu i poslala nedvosmislenu političku poruku

Blokaderka i aktivistkinja organizovane grupe Stav sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Mila Pajić poručila je danas da "neće odustati dok se ne pronađu odgovorni za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i pozvala vlast da raspiše izbore".

Koliko im je stalo do žrtava govori i to što im je tema dana - izbori!

Podsećamo, Pajićeva se nalazi u bekstvu nakon što su su javnost isplivali snimci na kojima ona, zajedno sa saradnicima, planira nerede pred protest 15. marta.

