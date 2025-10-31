VUČIĆ O GODINU DANA OD PADA NADSTREŠNICE: Istinska pravda mora da bude zadovoljena, ali ne na ulicama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti uoči godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

Vučić se građanima obraća nakon što je uhapšen blokader Miša Bačulov i nakon što su objavvljeni video-snimci o tome kako Bačulov želi da iscenira svoje trovanje i za to pokuša da optuži predsednika Srbije.

Predsednik je podsetio da je pre godinu dana naša zemlja doživela užasnu tragedije.

- Šesnaest života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih - jedan život. Svako od njih - član porodice, član zajednice, našeg društva i naše države koja je od tada uzburkana i uzdrmana. Šesnaest nevinih duša koji ništa zgrešili nisu, koji su se, ne sluteći šta će se dogoditi tog dana, u petak, živeći svoje živote najbolje što su mogli našli pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu. Sutra, 1. novembra otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću svakome od njih. Pozivam i ljude da isto to učine i znam da mnogi od vas to i hoće. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas hajde da iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima - kazao je Vučić.

Kaže da zna da su mnogi i dalje ljuti i osećaju nemoć što još nisu određeni krivci za taj užasni događaj, a kamoli kažnjeni i dodao da je to i za njega razočaravajuće, ali da su ti procesi komplikovani.

- Mogu da razumem ljutnju porodica. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor. Važno mi je kako da sprečimo da se tako užasne stvari ponovo dogode ili da bar svedemo šansu za to na najmanju moguću. Posao države je da štiti svoje građane. Godinu dana posle tog užasnog dana mnogi od nas pravili su velike greške, uključujući i mene. Pokazalo je veliki bes. Sprovodili su nasilje nad tuđom imovinom. U nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari koje mi je žao što sam izgovorio, kako studentima, demonstrantima i drugim ljudima. Izvinjavam se zbog toga. Svoj sam najveći kritičar. Želim da se sutra svako od nas osvrne na stvari koje je rekao ili uradio. Znam da ja hoću - kazao je on.

Pozvao je na dijalog u društvu.

- Moja istinska želja je da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem. Istinska pravda mora da bude zadovoljena, ali ne na ulicama. Istina koja je potkrepljena dokazima, to je ona koju bi svi trebalo da budu voljni da prihvate. Sutra ne treba da bude dan koji će da nas razdire, već da nas ujedini u tuzi. Posle sutrašnjeg dana, hajde da pokušamo još jednom sa dijalogom u društvu. Oni koji žele da protestuju mogu to i da nastave, ali sa više poštovanja prema svojim sunarodnicima neistomišljenicima. Još jednom pozivam one koji protestuju da učestvuju u debatama, ne kroz ultimatume, već kao deo razgovora - kazao je on.

Istakao je da će Srbija opstati, a da porodicama žrtava pada nadsrešnice želi da nađu utehu.

- Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo se urušavaju u današnjem svetu. Događaju se tektonske promene. I mi na sve to moramo da pružimo najbolji odgovor, zajedno i ujedinjeno. Uprkos svemu, Srbija će opstati, u to ne sumnjam, ali da li će napredovati - to zavisi od svih nas. Imaćemo manje energije koju ćemo da upotrebimo za rast naše zemlje. Još jednom bih uputio iskreno saučešće porodicama poginulih. Njihovim porodicama želim da nađu utehu na svaki način na koji mogu iako znam da nikada neće biti ni dovoljno snage ni prave utehe. Čuvaćemo sve te duše i sva ta voljena imena u našim srcima. Bog da im dušu prosti i podari carstvo nebesko. Živela Srbija - rekao je Vučić.