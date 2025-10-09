"MENI JE SRBIJA NA PRVOM MESTU" Vućić se vanredno obratio javnosti: Neću da dozvolim da moj narod pati ni kriv ni dužan (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić vanredno se obratio javnosti, povodom stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u, ali i dodatnog naoružavanja Prištine, pre svega od strane Turske, koja je lažnoj državi poslala više od 1.000 dronova. .

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsednik je podsetio da su jutros Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, odnosno da su stupile na snagu sankcije protiv Naftne industrije Srbije i naglasio da to nije pitanje funkcionisanja samo jedne kompanije.

- Jutros u šest sati stupile su na snagu sankcije protiv NIS-a. To je loša vest za nas, očekivana, i ta vest je višestruko loša za Srbiju. To su izuzetno teške posledice u političkom, ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu. Ono što je najvažnije to je da građani Srbije razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, protiv nekoga u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Zato moramo da budemo ujedinjeni, zato moramo da budemo ujedinstveni, da pronalazimo najbolje moguće rešenje - poručio je predsednik.

On je podsetio da je NIS privatizovan 2008. godine.

- Neki ljudi su doneli odluku da je potreban keš u državi u tom trenutku i odrekli se nečega što je jedan od najznačajnijih resursa u tom trenutku bio, kojim je država raspolagala, a to je Naftna industrija Srbije. U međuvremenu dobili smo ruskog partnera koji je bio pouzdan partner, obavljao svoj posao. U svoje vreme, dok je država bila siromašnija, punio budžet sa više od 15 odsto, danas je to na nivou od oko devet odsto. Dakle, kad je država ojačala, osnažila, onda se smanjio i procenat udela prihoda od NIS-a u budžetu Republike Srbije - rekao je Vučić.

Dodao je da ćemo nastaviti razgovore sa američkim partnerima, kao i da očekujemo dalje reakcije Moskve.

- Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja nečije imovine. Razgovarali smo i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima, jutros sam razgovarao sa ruskim ambasadorom. Očekujemo dalje reakcije Moskve - kazao je predsednik.

Kako ističe suočićemo se sa bezbrojnim problemima.

- Srpski članovi odbora direktora NIS-a su tražili skupštinu akcionara. JANAF prekida dotok nafte. Realna je procena da Rafinerija može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško. Od tog trenutka to počinje da pravi probleme sa derivatima. Naše su rezerve pune. Imamo 342 hiljade tona dizela, što se mazuta tiče, imamo ga dovoljno, u EPS-dovoljno. Obezbedićemo mazuta dovoljno. Problem je što pojedini gradovi nisu plaćali račune. Što se goriva tiče do nove godine neće biti problema. Sva našta skladišta su prepunjena - naveo je Vučić.

Kako kaže, pitanje je ogromno prevoza derivata.

- Od jutros smo uspeli da rešimo avio prevoz u potpunosti. Da znate samo koliki je problem. Uspeli smo da rešimo sa kuvajtsko britanskom kompanijom. Snabdeli smo se sa kerozinom. Mazuta imamo rezervi za 120 dana. To govori da smo se odgovorno ponašali i kao hrčak skupljali. Spremali smo se i ponašali odgovorno. Nama mali deo derivata ulazi Lukoil i Mol. Ono što postoji kao dodatni problem jesu banke. NIS trenutno ima dovoljno efektive na računu svom i u Poštanskoj štedionici. Ali će neke druge banke da traže naplatu kredita. Tu ćemo da razgovaramo sa američkim partnerima za Poštansku štedionicu. Bezbroj problema. NIS danas isplaćuje plate za oktobar. Svakako će to predstavljati ogroman problem. Pitanje je kada će prestati sa plaćanjem viza, master i amerikan karticama. Videćemo do koga će trenutka moći da se koristi dina i kartice Poštanske štedionice - kazao je.

O gasnom aranžmanu sa Rusijom

Predsednik je izjavio da se nada da ćemo do kraja ovog meseca imati potpisan gasni aranžman sa Rusijom

- Sve će to biti u redu ukoliko se mi budemo racionalno, odgovorno, ozbiljno ponašali, ukoliko budemo jedinstveni - naveo je.

Vučić je istakao da je važno da dobro razumemo šta je to što je pred nama.

- Dobio sam poziv da idem na energetski samit u Moskvu, ali tada ovde dolazi Ursula fon der Lajen - dodao je.

Vučić je kazao da u rezervama imama 533 miliona kubnih metara gasa.

- Mi možemo da upumpamo određene količine. Morate da razumete da nam je to takođe vezano sa strujom. Mi toliko trošimo električne energije. Pitanje da li bismo imali dovoljno električne energije da nismo imali gasne elektrane koje su nam tržište snabdevale. Mi ćemo na dnevnom nivo da radimo. Formiraćemo Radnu grupu, i ja ću biti član. Molba građanima da budemo ujedinjeni i jedinstveni. Proći ćemo kroz ovo. Ja dobro znam da nisu Rusi krivi za sankcije, ali ni kao predsednik Republike ne mogu da dozvolim da moj narod pati, ne svojom krivicom, niti mogu niti hoću. Meni je Srbija na prvom mestu. Molimo Ruse da razgovaraju sa Amerikancima, to je ono što je veoma važno - rekao je predsednik.

Hidrologija nam je na najgorem nivou u poslednjih 36 godina, kazao je Vučić. Nada se da će do kraja meseca biti gasni aranžman.

O carinama na čelik

- Još jedna vest je stigla, a to su carine EU na čelik koje najviše pođaju V. Britaniju, Tursku i Srbiju. To će izuzetno pogodite Železaru, gde radi 5.000 ljudi. Ubijate automobilsku industriju u Evropi - kazao je Vučić.

Kaže da ćemo morati da uložimo novac u industrijske zone.

- Leskovac, Ćuprija, Inđija... Moraćemo da obezbeđujemo dodatne zone u gradovima.

O KiM

Pozvao je sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, koja je odgovorna.

- Ne naređuje joj Kurti ni strane ambasade. To su ljudi koji su izdržali najstrašniji teror, kako od albanskih vlasti, ali i onih spolja.

Kazao je da ima 627 neprocesuiranih napada od dolaska Kurtija na vlast.

- Od zabrane promete srpskog dinara, nasilnog ukidanja institucija, ekonomskog gušenja privatnih preduzeća Srba, nezakonito uzimanje miliona evra iz Fonda za sever, nasilno isealjavanje Srba iz stanova, veštačku promenu ezničke strukture...

- Ja sam juče snažno reagovao na dodatno naoružavanje Albanaca na KiM od strane Turske. Ovo nije od juče, daću vam faktografiju, ovo je upereno za zaštitu međunarodnog javnog poretka. Pošto sam video glupe natpise u domaćoj štampi... Uvek ću da budem dobar domaćin Erdoganu, reč je o čoveku koji je posle Ataturka najveći turski lider. Moj posao je da stanem na stranu svog naroda i da se borim za interese svog naroda. Sigurno ću razgovarati sa Erdoganom. Pre godinu i nešto dana sam ga zamolio da prestanu sa naoružavanjem Prištine. Ukazao sam im na Rezoluciju 1244, zamoli da se to dalje ne dešava. To smo zamolili i Amerikance. Da li je ovo sila koja može Srbiju da uplaši, pobedi, ugrozi? Ne, ali je zabrinjavajuća namera da se sa tim nastavi - naveo je Vučić.

Ukazao je na naoružavanje tzv. KBS-a.

- Mi imamo svu dokumentaciju. Zahtevamo i molimo UN da reaguju i da se poštuju rezolucije i Povelja UN. Molimo naše turske partnere da razgovaraju sa nama i uvaže baše interese. Ponašanje Turske je od najvećeg značaja za stabilnost ovog regiona. Molim ih da uzmu u obzir interese celog regiona, Srbije. Mi želimo najbolje odnose, ali molimo za poštovanje elementarnih normi i elementarnih interesa srpskog naroda. Gledaćemo da pronađemo zajednički jezik i nastavimo uspešnu saradnju - kazao je predsednik.

Na pitanje N1 da prokomentariše to da je pre godinu dana govorio "o zlatnom dobu odnosa sa Turskom, a sada optužuje" i "kakav je to misaoni proces", Vučić kaže:

- Moj misaoni proces je sasvim logičan. To je misaoni proces koji voli svoju zemlju, koji zna koliko je Turska važna zemlja. Posao predsednika je da kada neko naoružava one koji progone srpski živalj, na to ukaže. Ja vas obaveštavam da sam to urdaio i pre više od godinu dana. Juče sam reagovao jer sam shvatio da je poslednji čas. Uvek ću da podržim Erdogana i kakve to veze ima što sam stao u odbranu srpskog naroda. Misaoni proces svakog patriote je jasan.

O reformskim agendama

- Zamolio bih predsednika Vlade i predsednicu Skupštine da ubrzaju, da ispunimo to što se zove reformska agenda. Sve im ispunite, to je moja molba. Bukvalno sve što im pada na pamet. Važno je da pokažemo da imamo kapacitete i sposobnost na evropskom putu - rekao je predsednik i ponovio da građani mogu da budu mirni, kao i da će država da radi bolje, više, snažnije.

Na pitanje N1 koje se odnosi na to što je danas zamolio Macuta i Brnabić da ubrzaju sve oko reformske agende "kakav je to misaoni proces", predsednik je kazao:

- Ana Brnabić se muči i trudi da ispuni želje i čestitke. Sve njihove zahteve morate da ispunite. Znate li kolio je puta ODIHR menjao svoje stavove? Deset puta da bi nas vrteli u krug. Sada sam rekao, šta god da traže, dajte im. Vi stvarno mislite da narod ne vidi ko ima ubedljivu većinu, vi mislite da mi ne umemo da čitamo istraživanja. Vi razumete da su sve vreme lagali o biračkom spisku, da sebe utešite u svom mehuru laži, pa ste sebe ubedili u to. Evo kako se bliže izbori u Negotinu, Mionicu - pa ne možemo baš da ih zgazimo... Ljudi hoće ćacije, one koji hoće da rade i uče! Neće lenčuge, one koji su protiv države, one koji su prodali sve, preprodali.

O izjavama u Hrvatskoj da će da kupe NIS

- Hvala im na tome. Zvanično, evo i mi smo zainteresovani za Hrvatsku elektroprivredu, JANAF, ali nam nisu dali ni Kraš da kupimo, ni ništa. Veoma sam srećan, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije, verujem da bi to pokazali i u budućnosti. Svakako, dobrodošli. Evo mi ćemo dati 50 posto više para za eletroprivredu od svih u svetu. Imajte to u vidu.

O kritikama blokadera da nije uspeo da reši situaciju sa NIS-om, Vučić kaže:

- Osam puta su Amerikanci odlagali na moje molbe. Produžili bi oni još da sam ja hteo da potpišem da ćemo da idemo u otimačinu. Ja sam rekao - to uvek stoji kao opcija, ali to će mi biti poslednja opcija. Pošto nisam hteo da dam reč za otimanje, sankcije su stupile na snagu. Jesam ja prodao NIS? Sram ih bilo, lažovi i lopovi.