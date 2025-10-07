EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: "Zastupao sam politiku i interese Srbije"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom otvaranja "Ložionice", na pitanje novinara, govorio je o dešavanjima u Draču gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni.

Foto: Profimedia

- Nikoga nisam uvredio, nijednu ružnu reč izgovorio, ali sam ih „uvredio“ time što mi se okreće želudac od njihovih priča o teritorijalnom integritetu. Dođe vam predsednik lažne države i priča o teritorijalnom integritetu, a očekujete da predsednik Srbije ne reaguje. Očekujete da ćutim kada slovenački predstavnik misli da nemamo pravo da kažemo ono što mislimo. Nisam nijednu ružnu reč rekao, samo sam govorio o Povelji UN, Rezoluciji 1244, snažno zastupao politiku Srbije i srpske interese. Milanović je rekao da su to samo memorandumi vezani za vojni savez – pa i da je memorandum, vojni savez se ne pravi tek tako, a vidim da idete u zajedničku nabavku oružja.

- Begaj je rekao da je to defanzivan savez, a svaki je govorio da je takav – nijedan nije rekao da je napravljen za napad na nekoga. Možda je „uvreda“ bila ta kada je Osmani rekla da oni žele i da će nastaviti da insistiraju na svojoj državnosti, pa sam joj odgovorio da se uvek radujem da je vidim kao dragog turistu u UN – čudesan je pogled tamo ka onim ostrvima. Dođite, uslikajte se, okačite na Instagram, ali samo da šetate kao turista. Možda je to bila uvreda, ali ne mislim da je nešto loše.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta