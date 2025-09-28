"LAGUMDŽIJA SE DIREKTNO MEŠA U SUVERENU SPOLJNU POLITIKU SRBIJE" Beograd odgovorio na laži Sarajeva
MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije izrazilo je neslaganje i razočaranje povodom izjave Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine u kojem se kritikuje navodno mešanje Srbije u unutrašnje poslove BiH.
"Izjave ambasadora Zlatka Lagumdžije, koji je u ime Ministarstva inostranih poslova BiH komentarisao sastanke predsednika Srbije Aleksandra Vučića na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, predstavljaju direktno mešanje u suverenu spoljnu politiku Srbije i narušavanje osnovnih diplomatskih principa", navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Osudili su, kako navode, kontradiktorni stav Ministarstva inostranih poslova BiH, koje nakon odgovora predsednika Vučića prelazi na optužbe za "mešanje" Srbije u unutrašnje stvari BiH.
"Ovakav pristup ne samo da je nedosledan, već predstavlja i pokušaj potcenjivanja javnosti, što ugrožava poverenje i dobrosusedske odnose. Takvi potezi ne doprinose regionalnoj stabilnosti, već stvaraju nepotrebne tenzije i skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava BiH", navedeno je u saopštenju .
Ističu da Srbija ostaje privržena unapređenju regionalne saradnje i dijaloga, ali očekuje uzajamno poštovanje suvereniteta i uzdržanost od provokativnih komentara.
"Pozivamo Ministarstvo inostranih poslova BiH da se usredsredi na konstruktivan pristup i rešavanje unutrašnjih izazova, umesto na poteze koji slabe kredibilitet BiH i unose razdor u region", zaključuje se u saopštenju.
Ministarstvo inostranih poslova BiH ranije je saopštilo da najoštrije osuđuje saopštenje MSP Srbije u kojem se pominje rad Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije.
"Takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno temeljnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa", navedeno je u saopštenju Ministarstva inostranih poslova BiH.
