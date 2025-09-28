Politika

"LAGUMDŽIJA SE DIREKTNO MEŠA U SUVERENU SPOLJNU POLITIKU SRBIJE" Beograd odgovorio na laži Sarajeva

В.Н.

28. 09. 2025. u 14:03

MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije izrazilo je neslaganje i razočaranje povodom izjave Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine u kojem se kritikuje navodno mešanje Srbije u unutrašnje poslove BiH.

ЛАГУМЏИЈА СЕ ДИРЕКТНО МЕША У СУВЕРЕНУ СПОЉНУ ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ Београд одговорио на лажи Сарајева

Foto N. Fifić

"Izjave ambasadora Zlatka Lagumdžije, koji je u ime Ministarstva inostranih poslova BiH komentarisao sastanke predsednika Srbije Aleksandra Vučića na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, predstavljaju direktno mešanje u suverenu spoljnu politiku Srbije i narušavanje osnovnih diplomatskih principa", navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Osudili su, kako navode, kontradiktorni stav Ministarstva inostranih poslova BiH, koje nakon odgovora predsednika Vučića prelazi na optužbe za "mešanje" Srbije u unutrašnje stvari BiH.

"Ovakav pristup ne samo da je nedosledan, već predstavlja i pokušaj potcenjivanja javnosti, što ugrožava poverenje i dobrosusedske odnose. Takvi potezi ne doprinose regionalnoj stabilnosti, već stvaraju nepotrebne tenzije i skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava BiH", navedeno je u saopštenju .

Ističu da Srbija ostaje privržena unapređenju regionalne saradnje i dijaloga, ali očekuje uzajamno poštovanje suvereniteta i uzdržanost od provokativnih komentara.

"Pozivamo Ministarstvo inostranih poslova BiH da se usredsredi na konstruktivan pristup i rešavanje unutrašnjih izazova, umesto na poteze koji slabe kredibilitet BiH i unose razdor u region", zaključuje se u saopštenju.

Ministarstvo inostranih poslova BiH ranije je saopštilo da najoštrije osuđuje saopštenje MSP Srbije u kojem se pominje rad Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije.

"Takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno temeljnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa", navedeno je u saopštenju Ministarstva inostranih poslova BiH.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto

RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto