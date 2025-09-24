VUČIĆ POSLE GOVORA U NJUJORKU: Ponosan sam na malu, slobodnu i za nas najvažniju zemlju na svetu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Youtube/Printscreen

On se obratio medijima posle govora.

Vučić je najavio da će razgovarati i sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Kaže da se nada da će se sa američkim partnerima naći rešenje za tarife.

Najavio je sastanak sa Antoniom Koštom, a očekuje i sastanke sa najvažnijim predstavnicima VB, Nemačke...

- Ne mogu sve da zapamtim, da budem sasvim iskren, ali ćemo stići sve da uradimo. U razgovoru sa Markom Rubijom rekao bih da je ton bio prijateljski, sastanak sadržajan i dobar, pozvao sam predsednika Trampa da poseti Srbiju. Govorili smo o svim važnim temama - kazao je Vučić.

Molio je za produženje odluke o odlaganju sankcija NIS.

Ne misli da svet ide u dobrom smeru.

- Niko nikoga nije došao da stvarno sluša, svi ulaze u svoje rovove - kaže Vučić.

Najavio je i bilateralu sa Kajom Kalasom.

- Gledamo šta možemo da učinimo za svoju zemlju. Ponosan sam što smo i danas izneli principe iz Povelje UN kao neprikosnovene i nešto čega se Srbija drži. Ponosan sam na malu, slobodnu i za nas najvažniju zemlju na svetu - kaže Vučić.

Foto: Youtube/Printscreen

Smatra da su predstavnici tzv. Kosova prilično nervozni jer, osim na otvorenim prijemima, nigde nisu imali upliv.

Vučić kaže da Vjosa Osmani ne može da uđe u glavnu salu, već je tu kao turista.

- Može da plati helikpter sat vremena i da je prošetaju... Izbace je napolje kad prođu otvorena vrata i tako će da ostane - kazao je Vučić.

Kaže da je 12 ili 13 govornika pričalo o ubistvu Čarlija Kirka.

- To je uzdrmalo svet. Kada vidite da neko bude ubijen zbog drugačijeg stava i da postoje ludaci koji su srećni zbog toga... - rekao je on.

Vučić navodi da je sve manje pristojnosti, elementarnog vaspitanja.

- Ljudi, u svakom selu kada neko umre, makar si se 100 puta sa njim u kafani potukao, tvoje je da staneš mirno i da odstojiš dok ne prođe povorka koja ide ka groblju. Danas imate ludake koji se raduju smrti mladog i nevinog čoveka samo zato što je mislio drugačije od njih. To govori koliko sve bolesno postaje. Šta očekujete u tako bolesnom svetu? Kao kod Čehova, kada u prvom činu okačite pušku o klin, sasvim sigurno će u trećem činu doći do opaljenja i tragedije - kaže Vučić.

Kaže da su svi u teškoj situaciji.

- Ostaje da mnogo radimo, da se borimo, da guramo zemlju napred. Prevazišli smo veće demonstracije, to ne postoji - rekao je Vučić.

Najavio je okupljanje građana protiv blokada u nedelju u 17 sati.

- Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred - tvrdi on.

Ironično kaže da je lično vodio svinje zaražene svinjskom kugom i birao u koje će u selo da ide.

Kada je u pitanju Zaječar, kaže da ne zna šta se desilo.

- Bace dimne bombe, pa kažu da su to "ubačeni elementi"? Dobro. Pa, jesu li sprečili nešto? Nisu, kao i obično. Dokon pop i jariće krsti. Nemaju šta pametnije da rade nego da gube vreme i svoje i tuđe - kaže Vučić.

Kaže da prihvata da je kriv za sve na svetu što nekome padne na pamet.

- Ja sam kriv za sukob Kavačkog i Škaljarskog klana? - pitao je on u čudu.

Zahvalio se ljudima u Srbiji "na ogromnoj podršci".

- Hoću da ljudi u Srbiji znaju da smo se borili i da smo dali sve od sebe - zaključio je on.