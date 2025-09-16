Politika

"PUTIN I LUKAŠENKO DIKTATORI": Blokaderi udarili na Rusiju i Belorusiju (FOTO)

В. Н.

16. 09. 2025. u 10:20

BLOKADERI su sada udarili na Rusiju i Belorusiju.

ПУТИН И ЛУКАШЕНКО ДИКТАТОРИ: Блокадери ударили на Русију и Белорусију (ФОТО)

Foto: Printskrin

Tako su blokaderi Više zdravstvene škole poručili da je ruski predsednik Vladimir Putin diktator. Na udaru blokadera našao se i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

Srbija mora da ide protiv Rusije i Belorusije - poručuju!

