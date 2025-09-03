Politika

"VELIKO INTERESOVANJE ZA INVESTIRANJE U SRBIJI": Vučić sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda (FOTO)

В. Н.

03. 09. 2025. u 10:50

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiji pokazala je kineska kompanija Guangdong Hongda, specijalizovana za rudarski inženjering i odbrambene sisteme. Predstavili su planove za razvoj rudarskih i inženjerskih projekata, modernizaciju postojećih kapaciteta i transfer tehnologije. Verujem da će njihovo prisustvo doprineti bržem napretku zemlje i dodatno učvrstiti sveobuhvatnu privrednu saradnju Srbije i Kine - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

