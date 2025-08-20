Politika

GRAĐANI BAČA PROTIV BLOKADA: Želimo mir i stablnost (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 20:01

GRAĐANI Bača rekli su svoj "NE" blokadama.

ГРАЂАНИ БАЧА ПРОТИВ БЛОКАДА: Желимо мир и стаблност (ВИДЕО)

Foto Novosti

Mi smo ob ični ljudi želimo mir i stabilnost u našoj državi. želimo sigurnos. Neka stanu blokade za Srbiju, za sve nas koji živimo u ovoj državi.

Foto Novosti

Foto Novosti

