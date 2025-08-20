Politika

"NE DAMO SRBIJU!" I Vranje ustalo protiv blokada (VIDEO)

20. 08. 2025. u 18:47

I VRANjE je ustalo večeras. Građani poručuju jasno - da ne žele blokade!

"Ne damo Srbiju!", poručuju Vranjanci koji su se okupili u velikom broju. 

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život. 

