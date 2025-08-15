Politika

"NEĆU DA DOZVOLIM NAPAD NA POLICIJU" Vučić: Svake večeri angažujemo 3000 njih koji trpe batine i teške povrede da bi sačuvali red i poredak

В.Н.

15. 08. 2025. u 20:10

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na napade blokadera na pripadnike policije.

- Moje pitanje je ko je taj koji ih je učio da tuku policiju? Hoćete državu bez policije, bez Vučića? Imaćete je za godinu dana. Samo vodite računa kakvu zemlju želite u budućnosti. Je l vi mislite kada dođete na vlast, vama neko ovo neće raditi? Pa nećete smeti nigde da idete. Da vidimo da li ćete tada da pričate iste priče. Tražiću posebne nagrade za sve te junake koji trpe batine svake večeri i teške povrede iz policije. Svake večeri mi angažujemo 3000 njih širom Srbije, koji trpe batine i teške povrede da bi sačuvali red i poredak. Hoćete državu bez policije? Uvedite je. Samo recite. Niste se setili da kažete da je danas sahranjena Smilja Panić? Majka Ranka Panića. Čoveka čije je dete ubijeno jer je hteo samo da prošeta pored vaše kuće. Trudili smo se uvek da poštujemo demokratiju. Šta mislite kako bi reagovao Brisel da je samo 5 prostorija opozicionih stranaka polupano. 750 napada je izvršeno na prostorije SNS-a. Jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje i demokratiju. Ja hoću da se ispita svako ko je možda prekoračio ovlašćenja, ali neću da dozvolim napad na policiju, koja junački podnosi udarce - kaže Vučić.

