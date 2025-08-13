Politika

IMA MNOGO POVREĐENIH U NOVOM SADU Vučić otkrio: Brutalno su napali prostorije SNS i ljude koji su samo branili svoju kuću

13. 08. 2025. u 20:58

LOŠE vesti dolaze večeras iz Novog Sada. Brutalno su napali prostorije SNS. Ima mnogo povređenih ljudi koji su im krivi što su čuvali svoju kuću. Policije nema nigde. Mnogo njih je uzelo bolovanje danas u NS, jer su verovatno znali šta se tamo sprema. Tamo su hrabri ljudi i sačuvaćemo svoju kuću.

ИМА МНОГО ПОВРЕЂЕНИХ У НОВОМ САДУ Вучић открио: Брутално су напали просторије СНС и људе који су само бранили своју кућу

Novosti

Ovo je rekao predsednik Srbije obraćajući se građanima na Savskom vencu. 

Blokaderi esktremisti brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.

Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.

