IMA MNOGO POVREĐENIH U NOVOM SADU Vučić otkrio: Brutalno su napali prostorije SNS i ljude koji su samo branili svoju kuću
LOŠE vesti dolaze večeras iz Novog Sada. Brutalno su napali prostorije SNS. Ima mnogo povređenih ljudi koji su im krivi što su čuvali svoju kuću. Policije nema nigde. Mnogo njih je uzelo bolovanje danas u NS, jer su verovatno znali šta se tamo sprema. Tamo su hrabri ljudi i sačuvaćemo svoju kuću.
Ovo je rekao predsednik Srbije obraćajući se građanima na Savskom vencu.
Blokaderi esktremisti brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.
Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
KOSTIĆEVA BRVNARA NA MOKROJ GORI: Kao u lovačkom domu - kako izgleda glumčeva vikendica u prirodi (FOTO)
GLUMAC Vuk Kostić veliki je ljubitelj prirode, lova i ribolova, pa svaki slobodan trenutak koristi da ode van grada.
13. 08. 2025. u 10:27
