IMA MNOGO POVREĐENIH U NOVOM SADU Vučić otkrio: Brutalno su napali prostorije SNS i ljude koji su samo branili svoju kuću

Talentovani krilni napadač, Dušan Jovanović, stigao je u redove omladinskog pogona Partizana. To ne bi bilo ništa nesvakidašnje u vreme prelaznog roka, da se ne radi o momku koji u Partizan stiže iz Zvezde, koji je pritom sin čuvenog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića - i koji je sve "začinio" porukom koja je razbuktala strasti, i kada su "delije" u pitanju, i kada su u pitanju "grobari".