MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Srbija je na veoma demokratski način istrpela prilično nasilne proteste

V.N.

13. 08. 2025. u 16:26

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem Instagrama

МОЋНА ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА: Србија је на веома демократски начин истрпела прилично насилне протесте

Foto: Printscreen

 - Imamo devet meseci, ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne proteste.

Ima nešto što se dešavalo veoma davno u Austriji i Nemačkoj, što se dešava i ovde, da idu na kuće političkih protivnika.
Sve je to Srbija na veoma demokratski način istrpela, izdržala, bez ozbiljne primene sile, baš ništa od onoga što možete da vidite u svim gradovima zemalja Evropske unije- rekao je predsednik Vučić.


 

