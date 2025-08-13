MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Srbija je na veoma demokratski način istrpela prilično nasilne proteste
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem Instagrama
- Imamo devet meseci, ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne proteste.
Sve je to Srbija na veoma demokratski način istrpela, izdržala, bez ozbiljne primene sile, baš ništa od onoga što možete da vidite u svim gradovima zemalja Evropske unije- rekao je predsednik Vučić.
