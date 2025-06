OVO MNOGO POGAĐA MOJU PORODICU, MOJE OSTARELE RODITELJE Vučić o lažima Marinike Tepić - predsednik razotkrio mafijašku hobotnicu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obratio građanima i otkrio detalje pojedinih Skaj prepisci onih koji su učestovali u organizaciji pokušaja obojene revolucije u Srbiji.

Kaže da očekuje izuzetno dobre vesti ovog meseca, da ćemo se spustiti na 3,8 odsto sa stopom inflacije.

- To su važne, vredne vesti. To znači da smo uspeli da se izborimo sa onim što je uvek u savremenoj Srbiji predstavljalo najtežu i najveću pošast. Važno je i zbog toga što ćemo i zahvaljujući neradu i blokada, nesigurnosti i nestabilnosti koju su blokaderi izazvali svakako imati manju stopu rasta, ali verujem da ćemo preći 3 odsto što će garantovati značajno povećanje plata i penzija, baš onako kao što smo rekli - kazao je on.

Ističe da već danas sagledavamo mogućnosti za značajno povećanje penzija, te kaže da su oni izdržali reforme na stoički način.

Zamolio je mlade ljude da se prijave za kredite za stanove.

- Moja inicijativa će biti da produžimo i da nađemo još novca za podršku za stambene kredite za mlade - kazao je on.

Već je 5.500 mladih izrazilo želju, a 1846 zahteva je u procesu obrade, kazao je on.

- Čini mi se da postoji ogromno interesovanje. Najveće u Beogradu, pa u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu... Uglavnom u urbanim sredinama i najviše za mlade ljude od 33 do 35 godina - rekao je on.

Najavio je formiranje alimentacionog fonda.

Već ove godine najmanje 500 miliona dinara biće izdvojeno za to.

Najavio je otvaranje najmanje pet fabrika u naredna tri meseca - jednu u Čačku, tri u Nišu i jednu u Novom Sadu. To će značiti 1975 novih radnih mesta.

- Pokrenuli smo inicijativu za povratak lekara i medicinskih sestara, a već ih se vratilo više od 80 - kazao je on.

Uveren je da će sindikati biti zadovoljni sa povećanjem minimalne zarade.

- Problemi su infrastrukturni radovi, zbog svakodnevne hajke, nismo u stanju da završimo sve što smo planirali. Ljudi zaposleni u sistemu imaju strah da bilo šta potpišu. Lakše im da ne potpišu. Bez obzira na to, uspećemo da postignemo značajne rezultate - ove godine 100 kilometara auto-puta i drugih saobraćajnica - rekao je on.

Ističe da "dobri rezultati izazivaju nervozu kod onih koji su finansirali obojenu revoluciju".

- Uveren sam da ćemo postizati još bolje rezultate. Nažalost, mislim da smo najveće gubitke imali u obrazovanju mladih i tu su gubici nenadoknadivi - kazao je on.

Ističe da se u svetu više nigde ne cene diplome, već znanje i to koliko možete da uradite. Tvrdi da sada imamo bolje privatne fakultete.

- Ne mislim da ikoga više diplome ne zanimaju. Prioritet je znanje - navodi Vučić.

Veruje da će veći broj ljudi moći da bude vraćen na stvarno školovanje.

- Uveren u talenat naše dece, posvećenost roditelja, verujem da ćemo uspeti da napravimo dobre rezultate po tom pitanju - kazao je on.

Najavio je novi zakon o izboru narodnih poslanika i jedinstvenom biračkom spisku.

Kad je u pitanju obojena revolucija, ističe da je ona zapala u ćorsokak.

- Ne znaju kud i kako dalje. Mogli smo 11. decembra da vidimo koliko smo bili u pravu. Tad ih je bilo oko 800, a sad ih je oko 80 koji viču nešto i misle da time nekog ometaju ili misle da će da mu promene stav. Postoje ljudi koje svoje stavove ne menjaju i njihova uverenja su jaka kao stena. Nisam znao da su toliki ljubitelji Svetlane Cece Ražnatović. Lepe pesme biraju. Kako reče onaj nesrećnik na televiziji pre neki dan, da će kod mene da proradi lična sujeta. Imali su odvratan ukus da nisam razumeo ni kako viču - rekao je Vučić.

Kaže da je obojena revolucija u ćorsokaku jer nemaju ideje.

- Pre tačno šest meseci sam rekao da će se sve završiti na političkim zahtevima kada su poručili da nisam nadležan. Sad su došli i traže nešto nepismeno, bez potpisanog zahteva, ali duvajući u vuvuzele misleći da je ovo banana država u kojoj neko može da im ispunjava želje i čestitke, a nije - rekao je on.

Tvrdi da je strani faktor, uz podršku regionalnih narko-kartela i pojedinih opozicionih političara krenuo u napad mnogo ranije od Dubone i Orašja.

- Krenuli su kada su videli da Srbija raste brže od ostalih u regionu, da se narušava balans moći koji su zamislili, a to je da male i satelitske države uvek da budu snažnije od Srbije. Kako je Srbija snažila, oni nisu mogli to da prate, a to je nervoza u stranim krugovima bivala sve veća i morali su da koriste narko-kartele, opozicione stranke ovde i sve veća finansijska sredstva u pokušaju rušenja vlasti u Srbiji - kazao je on.

Ističe da vlast neće da prizna tzv. Kosovo, a "oni o toj temi ne žele da pričaju".

- Ja ne mislim da je to tema koja deli narod. Ja mislim da Kosovo i Metohija moraju da budu Srbija i da to mora da bude jasna poruka svakoga od nas. Nisu spremni ni da se izjasne po pitanju Srebrenice, da li je to bio genocid ili strašan zločin, kako ne bi naljutili svoje vitalne sponzore - izjavio je Vučić.

Ipak, sve vreme je u toku pokušaj urušavanja svih institucija kroz negaciju rezultata po svaku cenu.

- Druga tačka je uvek bila kriminalizacija ljudi iz vlasti i moje porodice, kao i dehumanizacija. Jasno je zašto smo imali trogodišnju kampanju laži o slučaju "Jovanjica". Više od 1.000 dana, svakog dana po tri sata finansirano od strane kriminalca Šolaka - kazao je on.

Ističe da zanimljivih stvari ima na Skaju.

- Slučajno sam preko prijatelja iz inostranstva došao do Skaj prepiske i tiče se uticaja kriminalnih krugova na određene medije i na određene političke činioce - kazao je on.

Pokazao je kako je Marinika Tepić izmislila da je dilovao drogu sa Filipom Koraćem. Ističe da je 2017. godine uhapšena ekipa škaljarskog klana od 10 lica u restoranu na Novom Beogradu zbog napada na njegovog sina Danila Vučića.

- Verovatno sam ja tada radio sa njima protiv svog deteta - rekao je ironično Vučić.

Pokazao je paket droge sa "njegovim likom kako je saopštila (potpredsednica SSP) Marinika Tepić", a na kome se vidi lice predsednika Kolumbije Gustava Petra.

- Ne verujem da je htela predsednika Kolumbije, inače časnog čoveka, da optuži da je diler droge. To joj je izletelo iz usta. Ne verujem da će nas izložiti toj vrsti problema sa zemljom sa kojom želimo da razgovaramo o prijateljskim odnosima, da ih molimo da povuku priznanje tzv. Kosova - kazao je Vučić.

Ističe da u Srbiji nije važno koliko puta dnevno možete da slažete, već samo da nastavite da lažete i "nikakav problem".

- Sutra ovo više nije tema, biće neka nova laž. Ovo je samo jedna od stvari gde ljudi mogu da vide kako i po kom principu laže obojene revolucije funkcionišu. Ništa nije važno šta je istina, poštenje, čast, interesi države, već jedino je važno kako će da lažu i kako da za tuđe ciljeve i račun ostvaruju interese - kazao je on.

Podsetio je i da je Skaj komunikacija stala 8.3.2021. godine, a da su ovo slučajevi iz 2022. godine.

- Sa kakvim probisvetima vi morate da razgovarate i gubite vreme svakog dana i onda se pitaju zašto ih ljudi neće i zašto im je obojena revolucija propala - kazao je on.

Ovo mnogo pogađa moju porodicu On je rekao da sve ovo mnogo pogađa njegove ostarele roditelje, decu, porodicu. - Ja nikada neću da diram tuđu porodicu, tako ćemo pokazati razliku između pristojne i banditske Srbije.

Tvrdi da nikad nije video drogu i da sve najgore misli o narko-dilerima.

- Nikada nisam imao Skaj aplikaciju i nisam je nikad koristio, kao niko iz moje porodice. Ukoliko to nije istina, molim Tužilaštvo za organizovani kriminal da saopšti da sam to slagao i ja više nisam predsednik. Istovremeno, tražim za Tužilaštvo za organizovani kriminal da sagledaju dobro Skaj prepisku Radoja Zvicera 8MA869 i advokata Dejana Lazarevića CA283G u 20 sati i 22 minuta do 20 sati i 44 minuta i 34 sekunde kada je razmenjeno 12 poruka - kazao je on.

Pročitao je šta piše "vidim krenuli smo i sa kontra-emisijama za ljude koji imaju mozak, pa ti i ti objasne profil Žvalavog u tri minuta. Rekao sam tom i tom da kaže da nema nijedan dokaz protiv uhapšenih." Tad je uhapšen kompletan deo kavačkog klana, najokreliji kriminalci koji su sekli ljude. "Pa, je rečeno u toj i toj emisiji na toj televiziji. Rekao je da je vlast u problemu jer dokaza nema. Krenućemo ovih dana u dnevnoj štampi da dajemo izjave. Počeli su da pljuju Žvalavog ljudi. Ne mogu više da ga ledaju i slušaju. Tražićemo vakcine protiv njega. Hahaha. Odmaraj prijatelju, pa se čujemo, pa pozdrav".

Pitao je Tužilaštvo za organizovani kriminal da obavesti javnost da li su preduzeli radnje protiv lica koja očigledno sarađuju sa kriminalnim klanovima i narko-kartelima u ovoj zemlji i preko određenih medija serviraju laže građanima Srbije kako bi uticali na javno mnjenje, donošenje političkih odluka i promenu kursa ove zemlje.

- Šta su uradili po tom pitanju i zašto su godinama krili ove podatke - rekao je on.

Najavio je i pitanje za Tužilaštvo zašto su glavni blokaderi tamo oni koji su kompromitovali mere i uzimali od dela klijenata, svojih prijatelja, pare da ih upozore na mere koje država sprovodi.

- Za to su propisane veoma visoke kazne zatvora. Tražimo da čujemo koja su ovo imena i koja su lica preko kojih su kriminalci, pre svega Radoje Zvicer kao zamenik lidera najvećeg narko-kartela u Evropi i svetu. Uskoro će se saznati ko je glavni lider, a ovaj glavni operativni lider Radoje Zvicer... Samo tražim da se vidi kome je naređivao, na koga su imali uticaj, na koga iz medija, da se ispita to i da se propisano kazni ko je u tome učestvovao ili da mi se kaže da sam ovo izmislio. Suočiću ih sa dokazima iz Europola. Ovo je lako proverljivo. To je da vidite kako se organizuje obojena revolucija - rekao je Vučić.

Najavio je pobedu na izborima u Zaječaru i Kosjeriću.

- Iako su to loša mesta za stranku koju pripadam, ja sam siguran da će ovog puta biti veći procenat u oba mesta. Toliko da vidite koliko su ljudi "srećni" zbog blokadera, divljanja, svakodnevnog banditizma, zaustavljanja ljudi... Srbija je uvek bila zemlja hrabrih ljudi - kazao je Vučić.

Kaže da blokaderi žele da sruše sve institucije.

- Videćete po rezultatima iz Zaječara i Kosjerića. Odgovaraju nam sad izbori, ali ne odgovaraju državi. To oni ne mogu da shvate, jedino ih je uvek zanimalo kako će da dobiju što više para, kako da budu in u svojoj fensi sredini, a državu nikad nisu prepoznavali kao svoj interes, narod još manje. Polaze od sebe - kazao je Vučić.

Kad je u pitanju plan blokadera da upadnu u Pionirski park, ističe da su to ozbiljne frustracije.

- Mrze one koji su bolji od njih, to je razumljivo i opšte poznato u psihologiji. Kako da ih ne mrze? Onaj ima 10.0, ovaj 9.90, a Lazović studira 28 godina i još nije došao do kraja 2. godine. Kako da ih ne mrze? Ja ću uskoro da završim drugi fakultet, a on ne može 2. godinu da završi. Kako onaj koji ima Roleks sa 19 godina ne mrzi onog koji mu ne zavidi i 10 puta je bolji student od njega? Kako da mu taj što ima Rolekse ne zavidi? Kako da ih ne mrze? - pitao je Vučić.

Dodaje da "od ta posla nema ništa".

- Niko ih se ne plaši, država postoji i postojaće. Tolerisaće ih država i puštati ih da rade sve do trenutka kada pokušaju da ugroze integritet neke druge dece. Šta da im ostane osim nasilja? - pitao je Vučić.

Kaže da se sve svelo na traženje fotelja i za Božu Ratkapnu i Zdenka Tomanovića.

- Taman da zemlju vrate u 1965. godinu - izjavio je Vučić.

Odgovorio je na pitanje da prokomenariše reči komesarke EU za proširenje Marte Kos, koja je izjavila da put Vučića u Moskvu otežava poziciju Srbije u Evropskoj uniji.

- Ko papagaj to ponavlja svaki put, izgleda drugo ništa nema, već 10 dana šta god je neko pita "Vučić je putovao u Moskvu". Je l' znaš ti nešto drugo da kažeš majke ti mile, bilo šta bilo gde. Nego kad se vidi sa mnom nije baš tako rečita, nešto joj rečnik bude manje bogat. Nek oni svoj posao, mi svoj posao. Naše je da uradimo reforme koje su dobre za našu zemlju. Ako hoće, hoće, neće, neće. Mi ćemo da damo sve od sebe, a ako oni neće, mi ćemo i dalje da budemo uspešniji od nekih članica - rekao je Vučić.