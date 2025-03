"AKO TOGA NE BUDE BLIZU SMO POTPUNE KATASTROFE" Vučić o poternici za Dodikom - Već smo uputili Interpolu primedbe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "OKO" na RTS.

FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Govoreći o tome što je sud BiH izdao nalog za raspisivanje poternice za Dodikom, Vučić kaže da smo već postupili i uputili Interpolu primedbe, da se poternica stavi van snage jer se radi o političkim slučajevima.

- Moja molba svima je da dobro razumeju koliko je to nepodnošljiva situacija. Nažalost, nisam siguran da su me svi čuli, iako su me slušali - kazao je Vučić.

Smatra da je kompromis rešenje i za Banjaluku i Sarajevo i međunarodne zajednice.

- Ako toga ne bude blizu smo potpune katastrofe - kazao je on i objasnio da nije optimista.