SRBIJA IZMEĐU "DVE EVROPE": Naša zemlja će se naći pred ozbiljnim izazovom prekompozicije snaga nastale Trampovom pobedom

KAKO god da se rasplete višemesečna politička i društvena kriza u Srbiji, naša zemlja uskoro će se naći pred ozbiljnim izazovom koji dolazi spolja, i to iz Evropske unije, a kao rezultat sve brže prekompozicije globalnih snaga i tokova nakon dolaska Donalda Trampa na čelo Bele kuće. Jer, njegov cunami uveliko je stigao do Evrope, gde se sve vidljivije formiraju dva suprotstavljena bloka - oni koji zagovaraju nastavak podrške Kijevu i oni koji sve glasnije traže prekid sukoba i koji su bliži Trampovom novom anti-vouk poretku. Međutim, obe strane već šalju signale Srbiji da se opredeli.

Foto AP

Sumirajući izazove pred kojim se naša zemlja našla usled tektonskih poremećaja u međunarodnim odnosima, raskidanju postojećih i sklapanju novih saveza i sve očiglednijem prepakivanju raspodele moći, sagovornici "Novosti" nemaju dilemu da bi Srbija svoja jedra trebalo da okrene u jedinom mogućem pravom pravcu, a to je ka onim globalnim igračima i procesima koji će uvažiti naše državne i nacionalne principe - suverenističku politiku, vojnu neutralnost, odbranu tradicionalnih vrednosti i borbu za mir, a ne ratne opcije.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da ozbiljno neslaganje do kojeg je došlo između SAD i Ukrajine govori da predstoji i "sve veći jaz između Amerike i Evrope", te da Srbija mora da sagleda kako da se pozicionira jer predstoji potpuno drugačija podela sveta.

Foto: Profimedia POČETAK: Emanuel Makron i Fridrih Merc

Evidentna je žurba pojedinih evropskih lidera da se oštro suprotstave politici novog američkog predsednika, na čelu sa Emanuelom Makronom i Fridrihom Mercom, koji najavljuju novu eru za Evropu bez SAD kao ključnog partnera. Međutim, postaje tesno pod evropskim kišobranom, jer pojedini lideri na Starom kontinentu, uglavnom oni na nacionalnom političkom polu, kao što su Viktor Orban i Robert Fico, podržavaju Trampove pokušaje za postizanje mirovnog rešenja i kritikuje snage u EU koje žele da nastave sa finansiranjem Kijeva u ukrajinsko-ruskom ratu.

- Evropa će pokušati, po mom mišljenju, da se predstavi kao novi svetionik slobode, kao neko ko ne može sa Trampom. Pokušaće preko liberalnih medija u Americi i sada opozicione Demokratske stranke da organizuju apsolutno svaku vrstu ataka na Trampa. Siguran sam da u narednih godinu dana neće moći da se ponovo uspostavi strateško partnerstvo na Zapadu. Mi smo mali, uvek smo bili dosledni, držali se svoje politike, ali moraćemo - to je kao kad dune vetar - jedra u pravom smeru da okrenemo, iako ostajete u istom čamcu sa putnicima. Mnogo toga ćemo morati da sagledamo za naše državne, nacionalne interese - rekao je Vučić.

Ukazao je da je prvo potrebno da se sagledaju još neke činjenice i obave razgovori s predstavnicima američke i evropske administracije. Zatim bi bila predložena široka rasprava u Narodnoj skupštini o spoljno-političkim ciljevima, kojoj bi prethodila i sveobuhvatna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Moramo dobro da sagledamo kako i na koji način da se Srbija pozicionira u potpuno novom svetu - najavio je Vučić.

Diplomata Zoran Milivojević kaže za "Novosti" da Srbija, kao i do sada, suštinski nema šta da bira, jer je nama odrednica državni i nacionalni interes. U zavisnosti kako se ko prema njemu odnosi u tom smislu će i naša zemlja to uvažavati:

- Raslojavanja koja imamo u EU, treba da merimo prema onome ko kako uvažava naše interese i stavove i principe. Za nas je merodavno ono što smo i do sada zastupali, a to je borba za mir, državni i nacionalni interes, tradicionalne vrednosti. To su bile odrednice u našoj politici i one ostaju. Pokazalo se da smo potpuno bili u pravu kada smo na tome zastupali naš stav, kada smo imali u vidu srpske interese i u odnosima sa velikim silama. Pogotovo sada kada je na dnevnom redu normalizacija odnosa između Rusije i SAD i kada pitanje sankcija Moskvi dobija sasvim drugačiji smisao. I pritisci prema nama koji idu iz Brisela na toj osnovi, politička uslovljavanja su i merilo našeg odnosa prema toj temi, ali i prema raslojavanjima u samoj EU.

Članstvo u EU daleko MILIVOJEVIĆ ukazuje i je veliko pitanje koliko je interes Brisela ono što mi postavljamo kao jedan od ključnih strateških ciljeva - članstvo Srbije u EU: - To sad nije dvostrani proces. Već dve-tri godine se ništa ne događa u našim evropskim integracijama, non-stop su prisutna neka uslovljavanja oko kojih zbog promene i globalnih odnosa, ali i u samoj EU, kao na primer pitanja sankcija Rusiji, ne postoji saglasnost. Pitanje je koliko ima smisla da se mi time uslovljavamo i da se jednostrano posmatramo i da se prema nama primenjuju dvostruki standardi.

Drugim rečima, u meri u kojoj se prema nama ponašaju pojedine zemlje i gde se naši interesi podudaraju, kao recimo u slučaju Mađarske i Slovačke, jer i mi i oni vodimo suverenističku politiku, prirodno je da se i naši odnosi sa tim državama imaju jedan viši kvalitet i stepen razumevanja.

- I kad je reč o Americi, imajući u vidu promene gde je sad američka politika prkatično znatno bliža onome što je i naš pristup, i u ideološkom smislu kad je reč o tradcionalnim vrednostima, i strateškom, kada je reč o borbi za mir, nacionalnom interesu i nacionalnim politikama, to daje vetar u leđa za dalje jačanje odnosa sa SAD. I u tom smislu prilagođavanja, pri čemu se naši kriterijumi ne menjaju.

Dejan S. Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije smatra da Srbija neće morati da pravi neke dramatične zaokrete s tim što mora da bude mnogo opreznija kada su evropske snage u pitanju:

- Pod broj jedan, one nisu jedinstvene, tu postoje razilaženja, praktično dve Evrope i tu moramo da budemo oprezni, da ne navučemo bes jedne od te dve Evrope. I među njima rastu frustracije zbog situacije u EU, nemoći da se transformišu na pravi način i velikih ambicija onih liberalnih snaga, koje pak imaju sve manju podršku u narodu. Treba biti oprezan i ne izazvati njihov bes, jer oni bi voleli da im neko stane na crtu i očitaju mu lekciju ili da se tu lome koplja, samo traže žrtve koje će učestvovati u celom tom procesu.

Miletić smatra da Srbija mora da drži poziciju nezavisnosti i vojne neutralnosti, nezavisne politike.

- Mislim da je sad daleko jasnije da taj put u EU objektivno gledano nije realan u ovom trenutku, kad postoje razilaženja i unutar Evrope. Dok se to ne raščisti, a pitanje je da li će se to raščistiti u korist EU ili će možda doći čak i do nekih podela, pucanja saveza, videćemo, i tu moramo da gazimo oprezno. Nama je ekonomija ranjiva i vezana je pretežno za evropske zemlje, tako da u tom smislu moramo da budemo oprezni. Videćemo koliko je to otopljavanje koje je nastalo između SAD i Rusije biti do kraja iskreno, obostrano, da li će se nastaviti. Deluje da je Tramp odlučan da popravi odnose sa Moskvom, ali mnogo puta je on krenuo u jednom pravcu, pa je zaustavljao procese ako vidi da to narušava njegove strateške pozicije na drugim mestima - zaključuje Miletić.