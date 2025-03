"BLIŽI SE KRAJ. KRAJ ĆE BITI DO 15. APRILA" Vučić o sudbini pokušaja obojene revolucije u Srbiji - Ovo je namera Đilasa i ostalih

GOSTUJUĆI u specijalnoj emisiji na televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je svoju procenu o tome kada će biti do kraja ugušen pokušaj otvorene revolucije u Srbiji i kada će protesti i blokade u potpunosti izgubiti na jačini.

- Bliži se kraj. Kraj će biti do 15. aprila. To je moja procena. Nakana političkih partija, Đilasa i ostalih, je da se sastaju i da donesu odluku da su se sve opozicione partije dogovorile da uđu u vlast bez izbora, pa da traže od profesora blokadera da ih spoje sa studentima. Onda će biti previranja jer znaju da tako gube širinu, zbog čega je inače i gube. Onda će probati da to izguraju, ako najveća stranka bude rekla da ima većinu, onda će da se skupe i da to blokiraju. Oni planiraju višegodišnju blokadu Srbije, da nema izbora, već plenume, zborove, izmišljena tela i nepostojeće vlade. To je njihov plan i neće se ostvariti jer ga odlično znam - naveo je Vučić.

