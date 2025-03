"NIJE IZDATA NAREDBA NI O UPOTREBI PALICE" Vučević: Srpska policija održala čas kako se kontroliše skup sa toliko ljudi (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević obrati se na konferenciji za medije.

- Još jednom da izrazim najdublje saučešće porodicama stradalih u Severnoj Makedoniji. Potpredsednik Vlade u Severnoj Makedoniji obavestio me o najnovijim podacima. U ovom trenutku 14 povređenih iz Severne Makedonije se nalazi na lečenju u Srbiji, u Nišu i na VMA. Naši lekari obezbedili su najbolju negu. Verujem da će se povređeni oporaviti - kazao je Vučević i dodao da Srbija deli bol sa građanima Severne Makedonije.

On je potom govorio o skupu u Beogradu.

- Boga hvala, nije se desilo ono što je najavljeno, očigledno su državni organi preventivno delovali. Najveće nasilje je bilo prema studentima u Pionirskom parku, ogromna šteta na traktorima koji su tu bili. Mi ćemo pomoći tim ljudima, nadoknaditi štetu. Ti traktori nikome nisu smetali. Uništavali su traktore srpskih domaćina koji su štitili srpske studente - izjavio je premijer i dodao da je najveće nasilji bilo među samim učesnicima.

Govorio je i o izmišljenoj priči o upotrebi zvučnog topa.

- Nije izdata naredba ni o upotrebi palice. Nikakva akcije policije prema bilo kome se nije sprovodila. Mislim da je srpska policija održala čas kako se kontroliše skup sa toliko ljudi, pri tom ne upotrebljavajući silu. Da bi prestala kanonada laži, a mi smo kao narod umorni od tih laži, od Markala, Račka... Vlada je spremna da uputi odmah poziv i FBI i FSB da dođu da sprovedu istragu, da dođu da provere sve. Dosta laži. Mi smo spremni na međunarodnu istragu, ništa ne krijemo, hoćemo samo istinu - kaže Vučević, koji ističe da je o ovome razgovarao i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Sve je instruisano, iskonstruisano, zlonamerno i lažno. Kada se utvrdi da je laž, da se pozovu na odgovornost svi. Valjda je svima jasno da bi neko video taj zvučni top da je bio na ulici, sa toliko telefona, kamera, medija - navodi.

Na pitanje "Novosti" šta se krije iza pokušaja spinovanja opozicije i njihovih medija o korišćenju zvučnog topa, Vučević kaže:

- Krije se nastavak obojene revolucije, pošto je skup bio veliki u smislu broja ljudi, ali bez nekog političkog smisla. Verovatno da bi se pumpalo nešto novo, onda se ide na veću laž. Podsetilo me ovo koordinisno, instruisano javljanje lekaru posle gotovo dva dana, kao što smo imali krajem 80-tih godina na KiM, kada je bilo navodno trovanje samo albanske dece u školama. Ništa se nije od toga desilo. Mnogo smo imali tih scenarija, valjda smo malo postali kao narod iskusniji, politički zreliji da ne nasedamo opet na obojene šarene laži. To je cilj - nastavak obojene revolucije, pošto ovo nikakvog smisla nije imalo. Niti neke poruke, niti artikulacije političke, verovatno kod nekih od njih razočarenje što nije došlo do napada na institucije. Sada se to pokušava prebaciti na novo polje, potpuno fingirano, potpuno izmišljeno. Kada se podsetimo da je Zdravko Ponoš danima najavljivao da će doći do upotrebe zvučnog topa, onda vidite kako ide ta medijska priprema i spin ranije i onda dobija kulminaciju. To je neki nevidiljivi, stelt zvučni top. Nije bio nikakav top, policija ni palicu nije upotrebila 15. marta, a nasilje su samo oni sprovodili.