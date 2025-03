ŠEŠELJ RAZBIJA MIT O ZVUČNOM TOPU: U pitanju je jedan šou gazda ovih demonstracija

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da zvučni top nije zabranjen po međunarodnom običajnom pravu, ali da ga naša policija nije koristila.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Šešelj je, u emisiji "Hit tvit" na TV Pink kazao da se zvučni top koristi kao krajnje sredstvo kod rušilačkih demonstracija, kod aerodroma zbog teranja ptica, dodaje da se pokazao kao vrlo efikasan da se odbiju i gusarski napadi.

- Naša vojska nema taj top, ima ga policija, ali ga sigurno nikada nije upotrebila. Taj zvuk liči na alarm od kola i on izaziva bol u ušima, a u ovoj masi se nije videlo da je bilo ko štitio uši, a od tog zvuka uši bi ih bolele. To je koncentrisani zvuk usmeren u jednom pravcu, koji sa daljinom ne gubi intenzitet i vrlo je efikasan. Da se to desilo, ovi ljudi ne bi se sklanjali na desnu i levu stranu, već bi se hvatali za glavu i uši, jer bi im zvuk bio nepodnošljiv - rekao je Šešelj.

Kako kaže, nisu se svi ni sklanjali, neki su čak i ostali na sredini puta i osvrtali se oko sebe.

- Šta je onda u pitanju? U pitanju je jedan šou, koji su priredile gazde ovih demonstracija izazivajući paniku u narodu - rekao je Šešelj.