"DRŽAVA ĆE POBEDITI" Vučević: Neće biti revolucije u Srbiji - vlast će se birati na izborima (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević poručio je da će država pobediti, da neće biti revolucije u Srbiji i da će se vlast birati na izborima.

Novosti

- Još jednom apelujem na sve učesnike sutrašnjeg skupa u Beogradu, organizatore formalne i neformalne, da po svaku cenu se izbegne scenario sukoba, napada. Verujem i želeo bi da postoji dovoljno razuma da ne dozvole da taj događaj ode u pogrešnom pravcu. Bojim se da su neki prethodnih dana i meseci pravili atmosferu da mora doći do kulminacije sukoba. Posebno sam zabrinut zbog sastanka u Novom Sadu, na kome su učestvovali i ljudi koji vode protest, profesori gimnazije u Novom Sadu. Posebno me zabrinulo da oni javno i jasno pripremaju scenario da likvidiraju predsednika države. Mislim da su šest puta pomenuli građanski rat. Jedan klasičan vid terorizma od grupe terorističkih ekstremista. Znam ih iz Novog Sada, to su ljudi ekstremnih stavova. Iza se valja klasičan terorizam - kazao je Vučević.

On je istakao da će državni organi preduzeti sve što je neophodno, da se spreči svaki vid nasilja.

- Država će pobediti. Ni sutra, ni prekosutra, ni nekog tamo daljeg dana ili datuma neće biti revolucija u Srbiji. Vlast će se birati na izborima, na biračkim mestima, građani će birati svoje predstavnike i oni će birati vladu naše države - rekao je premijer.

On je naglasio da neće biti zamene teza, neće biti politike koja tobože brani institucije tako što blokira i urušava institucije, neće biti odbrane države tako što urušavamo sopstvenu državu, pošto je to, kako je ukazao, najveća podvala da neko protestuje zato što institucije ne rade, a onda ide da zabrani te iste institucije, da ih blokira.

- Pridružujem se molbi predsednika Republike da studenti koji žele da uče se na 24 sata povuku. Molba je da oni koji dolaze na protest sutra ne napadaju te mlade ljude. Sramota me šta ti mladi ljudi proživljavaju prethodnih dana. Evo mi smo svi ćaci koji želimo da vidimo decu u učionicama. Ćaci su na ponos Srbije i oni će vratiti sve đake u škole, jer im je tamo mesto - naveo je Vučević.

Pomenuo je i Mariju Vasić, profesorku, koja je rekla da će vojska izaći na ulice.

- Pitam i ja rektora Beogradskog univerziteta da li je to Gandijevski otpor? Vojska Srbije je odana svojoj otadžbini, verna svom narodu i nikada neće učestvovati u nečasnim radnjama. Nemojte napadati policiju, to su naši policajci. Ako ih budete napali, snosićete odgovornost. Niko ne može da bude jači od države. Moj apel je - ne proveravajte to. Imate pravo na okupljanje, ali nemate pravo na teror i fizičko nasilje. Politički esktremisti se spremaju za terorističke akcije. Molimo rektora BU da odgovori šta se sprema za sutra - kazao je Vučević.

O izjavama Mladena Cvijetića

- Saglasan sam sa ekstremistom Cvijetićem da je ovo pitanje za tužilaštvo i sud. Nego nije odgovorio da li je istina to što je objavljeno. Oni razrađuju kako policiju treba da napadaju, onda dolaze do kulminacije - predsednika neće biti. On je dokazani ekstremista. Mila Pajić vam je predvodila Filozofski fakultet, veličala Oluju, bila na svim skupovima gde se kuju antisrpski planovi. Ja sa nadam da će gospodin Cvijetić moći da da odgovore tužilaštvu. Oni crtaju metu i pozivaju na građanski rat. A to znači da će udariti Srbin na Srbina, proliti se srpska krv - kaže Vučević.

O pojavljivanju profesorke iz Jovine gimnazije na snimku

Na pitanje "Novosti" kako komentariše što se na snimku pojavljuje profesorka iz Jovine gimnazije u Novom Sadu, premijer kaže:

- Skandalozno. I stariji sin mi je završio tu gimanziju, mlađi je druga godina. Zabrinut sam ko im predaje. Nije problem da profesori imaju politički stav i nije im zabranjen politički aktivizam, al i van škole, a posebno bez zloupotrebe dece, bez saglasnosti roditelja te iste dece. Ona je imala vrlo opasnu opservaciju, kako profesori Beogradskog univerziteta imaju komunikaciju sa vojnim sindikatom, da se vojska pridruži pučistima i revolucionarima. Naravno da se Vojska tome nikada neće pridružiti, nego će čuvati državu Srbiju i građane. U to nemojte imati dilemu, videćemo i sutra i prekosutra i kad god, Vojska Srbije će biti na braniku otadžbine, a ne sa ekstremistima. Pošto su oni svi sa tog skupa ekstremno separatističko-autonomaške provinijencije. Nemojte ni to da zaboravite. To pitanje oko komunikacije između BU i sindikata u vojsci je pitanje na koje moramo dobiti odgovor. Očekujemo da rektor Đokić odgovori na to pitanje. Da li su to mirni protesti? Kao ministar odbrane nekada, ponosan sam što sam se zalagao da sindikatima nije mesto u Vojsci Srbije. Vojska nije mesto za sindikalno organizovanje. To nije komunalno, ni javno preduzeće, ni kompanija, ni uprava. Zna se šta je vojska.