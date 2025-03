ĐILASOVI NAJBOGATIJI I NAJBAHATIJI KOLJAČI: Ministar finansija Siniša Mali najoštrije je osudio nasilje ispred Skupštine grada Beograda.

MINISTAR finansija Siniša Mali reagovao je na divljanje opozicije ispred zgrade Skupštine Grada Beograda.

Foto/Tanjug: Nemanja Jovanović

- Najoštrije osuđujem nasilje koje sprovodi Đilas i njegovo obezbeđenje, svi oni koji su najbogatiji i najbahatiji, danas u Skupštini grada i ispred. Napad na Branku Lazić, novinarku Informera, je sraman. To da imate Borka Stefanovića koji sprečava ženu koja je gađana farbom i svim mogućim predmetima, da se skloni od tog napada i spase svoj život. To mogu samo najgori među najgorima, dno dna, talog. To je pokazao i Borko Stefanović i Dragan Đilas, njihovi sledbenici, njihovo obezbeđenje, oni koji nose rolekse, koji su najbogatiji, onaj koji je opljačkao 619 miliona evra od građana Srbije. Takvi su danas pokazali, po ko zna koji put, svoje pravo lice. Oni su u Skupštinu grada Beograda pokušali da unesu i elektro šokove i noževe, dimne bombe. Šta ste hteli da postignete time? Da ubijete nekoga, klanicu da izazovete. Šta je vama u glavama? Ne razumem da vi čak ni ljudski život ne poštujete da biste ostvarili svoj cilj. Pre dva dana ovde imamo povređene tri poslanice, samo u želji da dođete nasilno na vlast. Ne interesuju vas ni izbori, ni volja građana, samo pare, novac, roleksi. To je vaša prava slika i prilika. Nadam se da će nadležni organi reagovati, da ćete biti privedeni svi koji su izazvali nasilje i danas i pre dva dana. Borko Stefanoviću, neka ti je na čast. Nasilje prema ženama. Vidim, Borko, i ti pratiš put Đilasa. Dobra vam je ideologija nasilja prema ženama, uzimanja noževa, elektro šokova, a samo da bi se vratio na vlast i nastavio da kradeš - rekao je Mali.