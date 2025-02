"SRBIJA ĆE PRATITI SITUACIJU" Vučević: Eventualno povlačenje SAD iz KFOR može da usloži bezbednosne uslove na Kosmetu

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da bi eventualno povlačenje SAD iz KFOR-a u AP Kosovo i Metohija moglo da usloži bezbednosne uslove u pokrajini.

Foto: Printskrin

Vučević je u Sarajevu, odgovarajući na pitanje novinara o navodima nemačkih medija da će se SAD povući iz baze Bondstil u AP KiM i šta će to značiti za Prištinu, rekao da to da li će Amerika izaći iz KFOR-a zavisi od odluke predsednika Donalda Trampa i njegove administracije i naglasio da će Srbija pratiti situaciju.

- To može da usloži bezbednosne uslove na KiM. I sve ovo što se geopolitički dešava i po pitanju Ukrajine i po pitanju odnosa NATO partnera, sve se to prelama - rekao je Vučević posle sastanka sa mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom.

On je naglasio da je prema Kumanovskom sporazumu KFOR zadužen za bezbednost svih građana u AP KiM, posebno kada je reč o srpskoj zajednici i naglasio da je apsolutno neprihvatljivo da tzv. kosovske bezbednosne snage zamene KFOR u srpskim sredinama. '

- To je za nas veoma opasno, a da li će Amerika vršiti drugačiju raspodelu svojih oružanih snaga u Evropi ne znamo. Pratićemo i procenjivati šta to znači po pitanju bezbednosti Republike Srbije i Srba na KiM - rekao je Vučević.

On je dodao da treba videti ko će da formira vladu u Prištini posle izbora 9. februara, uz ocenu da Aljbin Kurti, sudeći po poslednjim izjavama, navija da bude u tehničkom mandatu u narednih šest meseci jer nema većinu. Vučević je istakao da se nastavljaju pokušaji Prištine da bude ukraden jedan mandat Srpskoj listi i da, kako je rekao, lažna srpska partija ''Za slobodu, pravdu i opstanak", koju predvodi Nenad Rašić, naprasno dobija glasove iz čisto albanskih sredina. On je rekao da se na svaki način pokušava da se Srpskoj listi uzme deseti mandat i da ga dobije Rašić i dodao da je Albancima to neophodno jer, kako je objasnio, ako imaju jedan srpski mandat pod kontrolom, ne treba im saglasnost Srpske liste za izbor srpskog ministra u privremenoj vladi u Prištini. '

- Jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice, a za to moraju da se saglase predstavnici srpskog naroda u parlamentu u Prištini, a dovoljno je da se jedan srpski poslanik saglasi - ukazao je Vučević.

(Tanjug)

