NEĆE USPETI SRBIJU DA OTERAJU SA KIM: Intervju - Dalibor Jevtić, potpredsednik Srpske liste

SVE što je Kurti radio u proteklom periodu, i ono što radi i danas s ciljem da se srpski narod protera sa ovih prostora, može biti zaustavljeno jedinstvenim glasom za Srpsku listu.

Foto D. Milovanović

Mi možemo da govorimo o demokratiji i pluralizmu u nekim normalnim okolnostima. Na Kosovu i Metohiji je sve osim onog što se može nazvati normalnim životom. Uslovi života su zaista teški i upravo zato nemamo prostora da se delimo kao narod, jer svaka podela među srpskim narodom u suštini je protiv interesa Srba, a u interesu Kurtija i njemu sličnih.

Tu poruku, uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora na KiM, iznosi potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić, pozivajući sunarodnike da pokažu jedinstvo i podrže njegovu stranku.

- Važno je da jedinstveno pošaljemo poruku Kurtiju - ne, nisi uspeo, bez obzira na sve što si radio, što si nas hapsio, što si pokušavao na različite načine da nateraš Srbe da odu. Jedinstvom ćemo poslati poruku da su svaki Srbin i svaka Srpkinja na ovom prostoru država Srbija i da svi pokušaji Kurtija da otera državu Srbiju sa KiM neće uspeti. Da bi to učinio moraće sve da nas otera.

Zbog čega su baš ovi izbori ključni?

- Ovi izbori će odrediti u kom smeru ćemo ići svi zajedno, a posebno na koji način će Srbi živeti u periodu nakon glasanja. Sve što se dešava i oko pokušaja da se zabrani SL, i da se kroz druge procese utiče na konačan rezultat, govori u prilog činjenici da je ovaj izborni proces ključan za zaštitu interesa srpskog naroda.

Trobojka ostala na Opštini OPŠTINA Štrpce prva se našla na meti prištinskih vlasti koje su zatvorile privremeni organ, poštu... - U taj proces Kurti je krenuo upravo iz Štrpca, a 2022. je bila najteža godina za Srbe u ovoj opštini. Blage reakcije međunarodne zajednice kroz nekakva saopštenja nisu ništa promenile, osim što su Kurtiju dale vetar u leđa da nastavi i sa ukidanjem dinara i zatvaranjem drugih institucija. Bez obzira na zatvaranje zgrada mi smo, kroz delovanje naše države Srbije i pomoći preko Kancelarije za KiM, uspeli da održimo prisustvo države Srbije na ovim prostorima. Ponosan sam i na to što se na zgradi Opštine Štrpce vijori samo srpska zastava.

SL je oštećena i kada je reč o sastavu biračkih odbora...

- Da. Potpuno je ignorisan zakon koji kaže da sastav biračkih odbora treba da reflektuje poslednje lokalne izbore. SL je u Štrpcu na poslednjim lokalnim izborima osvojila ogromnu većinu glasova. To je ignorisano, a favorizuje se Rašićeva stranka zato što je on Kurtijev miljenik. Zato se bojim da će na sam dan izbora biti pokušaja krađe i menjanja izborne volje srpskog naroda.

Foto D. Milovanović

Zašto je važno da SL osvoji svih 10 zagarantovanih mandata?

- Važno je da mi imamo tih 10 poslanika da ne bismo dozvolili da bilo ko trguje srpskim glasovima, pa da se menja Ustav, da se izglasava bilo šta što nije u interesu našeg naroda, već da kroz te glasove budemo odbrana od svih napada. Naravno, važno je i da nastavimo da sa zvaničnim Beogradom radimo na demokratski način, štiteći interese naroda i interese države Srbije.

Postoji li još neki institucionalni mehanizam za odbranu naroda?

- Nama se garantuje i pozicija u vladi, i to ne po principu ulaska u koalicije, već nam to zakoni dozvoljavaju. Onda ne bismo imali situaciju kao sada oko Nenada Rašića, koga ne mogu da nazovem ni ministrom, jer ga niko na tu poziciju nije izabrao, Srbi za njega nisu glasali, već ga je tu Kurti postavio. I on je digao ruku i za uzurpaciju srpske zemlje, pa se nije protivio ni formiranju tzv. muzeja genocida, kojim Kurti želi da prikaže srpski narod kao genocidan. Zato kroz ovaj proces moramo da se izborimo za to ne dođu ljudi poput Rašića, koji ne slušaju svoj narod, nego ono šta diktiraju Priština i Kurti.

Foto D. Milovanović

Verujete li da će Priština ikada formirati Zajednicu srpskih opština?

- Mi od ZSO nećemo da odustanemo, a nemam nikakvu dilemu da niko u Prištini ne želi njeno formiranje. Mislim da će sada nakon promene administracije u Vašingtonu i dolaskom predsednika Trampa i situacija oko dijaloga biti drugačija. Očekujem da se ZSO formira, a za nas je to životno, a ne političko pitanje. Zajednica neće biti protiv interesa Albanaca, već da nama omogući da znamo kakva će nam budućnost biti, kako će nam se deca školovati, kako ćemo se lečiti, ekonomski razvijati... A Kurti se uplašio te ZSO jer ne želi da Srbi žive bolje, već da nestanu sa ovih prostora, da bi on ostvario svoj cilj, a to je "velika Albanija". On ZSO vidi kao prepreku na putu ostvarivanja tog njegovog krajnjeg cilja.