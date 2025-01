VLADA Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja poslednjih godina uložili su puno truda da poboljšaju zdravstveni sistem u našoj zemlji.

Ulagalo se u renoviranje bolnica i domova zdravlja, ali i u povećanje plata za sve zaposlene u zdravstvu. Ove promene deo su šireg napora da se zdravstvenim radnicima obezbede bolji uslovi rada i zaslužena finansijska podrška za njihov trud i posvećenost.

Zahvaljujući strateškom ulaganju države, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, širom zemlje su izgrađeni novi medicinski centri, dok su postojeće zdravstvene ustanove prošle kroz obimne rekonstrukcije, piše SD. Paralelno sa infrastrukturnim razvojem, značajno su povećane plate zdravstvenih radnika, a najbolji studenti medicine više ne moraju da čekaju na posao, već odmah nakon završetka srudija dobijaju posao. Takođe, ulaganja u najsavremeniju medicinsku opremu omogućila su pacijentima vrhunsku negu i pristup najmodernijim tretmanima. Sve ovo jasno pokazuje posvećenost države unapređenju zdravlja svojih građana i izgradnji sistema koji je primer u regionu.

Koliko je država ozbiljno shvatila zdravstvo i ulogu lekara, najbolje opisuje izjava predsednika Srbije, Aleksandra Vučića:

- Više nije biti lekar samo biti uvažen u društvu, biti poštovan i živeti pristojno. Danas je odgovornost na lekarima i medicinskim sestrama mnogo veća. Zdravstvo postaje jedna od četiri najvažnije stvari, a to su broj ljudi, ekonomski rast, vojna moć i zdravstvo. Zdravstvo je u poslednjih godinu i po dana postalo jedna od četiri noge stolice koja se zove država - rekao je predsednik Vučić tokom pandemije korone, a svojim delovanjem dokazao da je zdravstvo i danas jedna od najvažnijih grana razvoja Srbije.

Povećanje plata u zdravstvenom sektoru

Plate medicinskih radnika kontinuirano su rasle, pa na priloženom grafikonu možemo videti da je zarada jednog lekara specijaliste 2012. godine iznosila svega 596 evra, dok je taj iznos tokom 2024. godine porastao na čak 1259 evra. A tu nije kraj.

Početkom ove godine, zarade su uvećane za još osam odsto za 122.446 zaposlenih u 328 zdravstvenih ustanova. Pa je tako:

Doktor specijalista 2012. godine imao platu od 67.540 dinara, a od januara 2025. sa povećanjem od osam odsto, primaće 160.496 dinara osnovne plate, što je rast od 137,6 odsto.

Lekar opšte prakse 2012. imao 53.931 dinara, a 2025. godine, sa povećanjem od osam odsto, primaće 128.158 dinara, što je rast od 137,6 odsto.

Medicinske sestre su 2012. primale 32.454 dinara, a u 2025. godini, sa povećanjem od osam odsto, primaće 86.609 dinara, što je uvećanje od 166,9 odsto u odnosu na 2012. godinu.

Zapošljavanje medicinskih radnika

Pored rasta plata, od 2013. godine do danas, zapošljavanje u medicinskom sektoru doživelo je značajan pomak.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je 2024. godine da je na osnovu dobijenih saglasnosti Komisije Vlade Republike Srbije, od 2014. godine, zaposleno ukupno 38.128 lekara i medicinskih radnika, dok je na osnovu Zaključka Vlade o saglasnosti za prijem u radni odnos lica koja su radila u Kovid-19 režimu, 8.436 medicinskih radnika primljeno u radni odnos na osnovu angažovanja u vreme kovid pandemije.

Kako su naveli, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u cilju sprečavanja migracije zdravstvenih radnika, unapređenja i daljeg razvoja zdravstvenog sistema Republike Srbije, tokom 2018. godine pokrenulo "Program zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola“.

Zahvaljujući ovom programu, i prethodne godine su uručeni ugovoru o radu najboljim studentima, a prema podacima od prošle godine ugovore je dobilo 1.011 lekara i 1.750 medicinskih sestara/tehničara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 26. decembra 2024. godine, čestitao je najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji kojima su tom prilikom dodeljeni ugovori o radu i poručio da su kao najbolji među svojim vršnjacima dobili poštovanje države i obavezu da leče ljude u Srbiji i pomognu im u očuvanju zdravlja.

"Ponosan sam što danas po šesti put, čini mi se, dodeljujemo ugovore o radu. To jeste bila naša ideja svojevremeno, to je naš posao. I svi mladi ljudi u sali, a normalno je da negde uvek imaju dozu rezerve, ako ne i otpora prema onima koji su na vlasti, posebno u eri socijalnih mreža, ako ne danas, sutra će osetiti ponos zbog onoga čemu su danas prisustvovali", rekao je Vučić u Palati Srbija.

On je svima koji su dobili ugovore čestitao na njihovoj izvrsnosti, odgovornosti i ozbiljnom pristupu, kao i na tome što su razumeli da život nije jednostavan i da sa sobom nosi obaveze i težak i mukotrpan rad.

"Danas kada izađete iz ove sale vi niste samo Aleksandra, Bogdan, Danijela, Marija ili bilo ko drugi. Vi ste neko ko je kao najbolji među svojim vršnjacima dobili poštovanje svoje države i dobili obavezu da na najbolji način lečite ljude u našoj zemlji, da im pomognete u onome što je za njih najvažnije, a to je očuvanje njihovog zdravlja. I kada to kažem, ne postoji veća odgovornost i ne postoji važnije zanimanje od ovog vašeg zanimanja, ali ne postoji ništa humanije niti lepše", rekao je Vučić.

Kako je dodao, svaki život koji spasete, svako dete koje od plača dovedete do osmeha - sve to što uspete da uradite, vaš je rezultat.

"I vi ste se do sada razlikovali od drugih po svojoj posvećenosti, marljivom, teškom i napornom radu. Hoću se zahvalim i vašim roditeljima, onima koji su vas naučili da su rad, obaveze i odgovornost, neprespavane noći, provedenog sticanog znanja, položeni ispiti sa najvišim ocenama, sve te žrtve i te kako imale smisla. Nastavite da sanjate velike snove i potpuno sam siguran da ćete uspeti i dalje", rekao je Vučić.

On je istakao da zna kako je kada mlad čovek dobije stipendiju, jer je i sam svojevremeno dobio stipendiju za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, i da se tada, kako je rekao, sve u njemu promenilo i to ne zbog novca.

"Već zato što sam razumeo da, od tog trenutka imam i veću odgovornost prema državi, da ne mogu da se ponašam kako sam se ponašao do tada, više na ulici nego bilo gde drugo, i naučio sam da samo radom možeš da menjaš svet oko sebe.

I zato vas molim, da vi koji ste danas prepoznati i koji dobijate nagradu za svu požrtvovanost, u budućnosti budete primer i uzor svim mladim ljudima koji dolaze da vide da je moguće da uradite velike stvari i da to ne zavisi ni od koga drugog, već samo od vas i vašeg napornog rada", poručio je Vučić najboljim diplomcima.

Naglasio je da vlast nijedne godine nije propustila da značajno, u realnom smislu, uveća primanja zdravstvenih radnika.

"Još to nije dobro, još nije dovoljno dobro, ali je mnogo bolje, neuporedivo bolje nego što je bilo. Uveren sam da ćemo imati dovoljno snage ako izdržimo sa ovakvim tempom i ovakvom stopom rasta da sledeće godine još značajnije povećamo plate nego ovih osam posto koje su već predviđene, da će vam to omogućiti da ostanete u ovoj zemlji", rekao je Vučić.

On je rekao da je posebno srećan zbog programa povratka lekara i medicinskog osoblja iz inostranstva i naveo da će ove nedelje potpisati još osam ugovora sa mladima iz cele Evrope i sveta.

"Vraćaju nam se ljudi u Srbiju i zbog toga sam mnogo srećan. Vas molim da u zemlji ostanete, da ovde planirate svoju karijeru, da ovde planirate svoju budućnost. To molim sve vas u ovoj sali. Uveren da ćete umeti da se izborite za još snažniju i još uspešniju Srbiju", poručio im je Vučić.

Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva

Da je Srbija na pravom putu govore i podaci o povratku zdravstvenih radnika iz inostranstva. Tako je naš sistem u decembru 2024. godine bogatiji za još devetoro lekara, koji su posle više godina rada van naše zemlje odlučili da se vrate u Srbiju.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je lekarima povratnicima u Palati Srbija uručio ugovore o radu i poželeo mnogo sreće i uspeha, ali i još jednom uverio u to da su im vrata Ministarstva zdravlja uvek otvorena.

-Mi našu misiju sprovodimo, a to je da se ljudi vrate kući, da budu sa svojim porodicama. Istovremeno da zapošljavamo najbolje diplomce i skraćujemo liste čekanja i moje pitanje za građane Srbije je da li to žele da nastavimo da radimo i u budućnosti i da li je to put kojim žele da zdravstvo ide - naveo je tom prilikom ministar Lončar i dodao:

-Za samo nedelju dana vratilo se 16 lekara u Srbiju. Građanima Srbije bih poručio da je došao taj dan, došla je ta godina da mi u istoj nedelji imamo zapošljavanje naših najboljih diplomaca, skraćenje listi čekanja za operaciju katarakte i koronarografiju, istovremeno vraćamo naše ljude iz inostranstva. Zato bih pitao građane Srbije da li treba da nastavimo ovako, da radimo i da se borimo i dalje ili treba da zaustavimo sve da se vratimo u neka vremena kada toga nije bilo i kada su ovi ljudi morali da odu iz Srbije, kada nismo davali specijalizacije, nismo zapošljavali decu i kada se nije ulagalo u bolnice i u opremu - poruka je ministra Lončara.

Kancelarija za saradnju sa lekarima koji žive u inostranstvu

Ministarstvo zdravlja otvorilo je 2024. godine posebnu Kancelariju za saradnju sa našim lekarima koji trenutno žive i rade u inostranstvu, a upravo preko te kancelarije, srpski lekari iz celog sveta javili su se u želji da karijeru nastave u svojoj zemlji.

"Njih devetoro koji su danas ovde, proveli su godine i godine u nekim od najrazvijenijih zemalja, u Nemačkoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Saudijskoj Arabiji... oni su odlučili da se vrate u Srbiju jer, kako su mi rekli, misle da su se stvorili uslovi i da će im biti bolje ovde nego u tim zemljama gde su bili i proveli godine rada i života", rekao je ministar.

Dragana Marković, medicinska sestra iz Paraćina kaže da je pet godina radila u Nemačkoj u struci.

-Ja mislim da je ipak najbolje graditi karijeru u svojoj zemlji, lečiti svoje ljude, jer je lakša i komunikacija, a mislim da je naš zdravstveni sistem bolji - navela je Marković.

Istakla je da su se stekli uslovi da se vrati u Srbiju i da će svoj rad nastaviti u Domu zdravlja Paraćin u ambulanti za decu i omladinu.

-Ja sam jako srećna, jer ponovo mi je data šansa da radim u svojoj struci u svojoj zemlji- zaključila je ona.

Konkretno za KCS od 1986. godine ništa ozbiljnije nije urađeno, što predstavlja "izgubljene generacije" i izgubljene godine i decenije za društvo i zemlju, ali je država napokon shvatila da je važno da se modernizujemo i idemo u korak sa najnaprednijima, i da napokon onima koji su pravo bogatstvo naše države, a to su medicinski radnici, omogući zavidne uslove za rad. Novi KCS je danas jedna od najmodernijih zdravstvenih ustanova u regionu, ali i u Jugoistočnoj Evropi, sa 290 jedinica intenzivne nege, što, između ostalog, govori koliko nam kapaciteti jačaju i koliko je KCS spreman da primi sve ljude koji imaju zdravstvene probleme iz bilo koje oblasti.

Pored savremenog opremljivanja i rekonstrukcije bolnica u celoj Srbiji izgrađene su i potpuno nove, zahvaljujući kojima su otvorena nova radna mesta za mlade medicinare.

Godine 2020. su završeni izgradnja nove zgrade i renoviranje i proširenje Kliničkog centra Niš. To obuhvata radove na postojećim objektima, nove blokove, dvorišta i parking mesta. Rekonstruisano je ukupno 45.000m2, a taj značajan univerzitetski centar najvišeg nivoa zdravstvene zaštite dobio je 600 bolničkih kreveta.

Danas u tom objektu 2,5 miliona građana Srbije mogu da dobiju najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu i negu, a to obuhvata i složene hirurške zahvate, jer se u njemu nalazi 17 najmodernijih operacionih sala.

Takođe, rekonstruisana je najsavremenija bolnica za interne bolesti u Vojvodini, obnovljena dečija klinika u Tiršovoj, a u procesu je i izgradnja Tiršove 2.

Izgradnja Tiršove 2

Letos, započeta je realizacija na projektu univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, jednoj od najznačajnijih investicija u zdravstvenu infrastrukturu do sada. Lokacija nove dečje klinike nalaziće se u krugu Kliničkog centra Srbije, na delu uz sam autoput i u neposrednoj blizini postojeće zgrade ove specijalizovane ustanove. Novi objekat će imati 11 spratova i prostiraće se na impresivnih 62.000 kvadrata bruto površine, dok je samo građevinski deo projekta vredan 118 miliona evra. Kada se završi, moderna dečja klinika Tiršova 2 imaće preko 280 kreveta za smeštaj korisnika raspoređenih u 154 sobe.

Širom Srbije rekonstruisane su bolnice od kojih se neke nalaze u Pirotu, Aranđelovcu, Vrbasu, Gornjem Milanovcu, Leskovcu, Loznici, Smederevskoj Palanci, Prokuplju....

Nove skenere dobili su: KBC „Zvezdara“, KC Kragujevac, Opšta bolnica Valjevo, zdravstveni centri Negotin i Užice, Opšta bolnica Ćuprija, Zdravstveni centar Vranje, Opšta bolnica Loznica, ATD Beograd...

Takođe, uloženo je i u odeljenja ginekologije, pedijatrije, u porodilišta, institute i drugo. Država na taj način podstiče natalitet u Srbiji jer ulaganje u bolju demografsku sliku znači ulaganje u napredak zemlje.

Građani Srbije jasno vide sve što je postignuto u zdravstvenom sistemu. Nove bolnice, obnovljene zdravstvene ustanove, zapošljavanje novih radnika i lekara, kao i značajno povećanje plata, predstavljaju konkretne rezultate koji se ne mogu osporiti. Pokušaji da se lažima i dezinformacijama naruši poverenje u ovaj napredak nisu uspeli jer građani prepoznaju istinu. Zdravstveni sistem danas funkcioniše bolje nego ikada, a manipulacije koje ciljaju da unesu nemir neće promeniti činjenice koje govore same za sebe. Srbija ide napred, uprkos svima koji pokušavaju da je vrate unazad.

