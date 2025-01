VUČIĆ SE OBRATIO IZ DAVOSA: Niko ne može ništa da kaže jer ne znaju šta će Tramp da uradi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

O današnjim susretima

- Danas smo imali više ekonomskih susreta, razgovarao sam sa poljskim predsednikom, uskoro ga očekujem u Beogradu, veoma važna poseta za nas, osim posete italijanske premijerke Đorđe Meloni. Razgovarao sam sa Rene Baso, oni su najveći finansijski investitor u našoj zemlji. Verujem da po tom pitanju možemo dalje da doprinesemo razvoju preduzetništva. Očekuju pristojnu stopu rasta, ali ona nije dovoljna jer najveći deo dolazi iz Azije, Amerika će da ima dobru stopu rasta. Evropa je na dnu, mi ćemo pokušati da budemo bolji od Evrope prosečno. Čeka me razgovor sa predsednikom Zelenskim, večeras sa najmoćnijim finansijskim i drugim investitorima, a sutra nazad u zemlju.

- Juče ste mogli da čujete Šolca i Ursulu da kažu da je problem nedostajanje kapital marketa, to je problem i za nas.

- Oni ulažu u Srbiju jer znaju da smo pouzdan partner. Kada je neko finansijski investitor, znaju, kada dobijete kreditni rejting, znaju da vraćate to, nemate problema. Zato je finansijsko tržište strašno važno.

- Najviše bih voleo da možemo da uzmemo milijardu ili dve za regionalne i lokalne puteve, ali oni hoće da daju to samo za zelene projekte. To moramo sami da finansiramo.

- Čudan je bio taj ručak, jer sam već 11 puta prisustvoao tome. Večere su uvek zanimljivije, niko ne može ništa da vam kaže jer ne znaju šta će Tramp da uradi. Šefica MMF-a kaže da povećavamo stopu rasta, ali šta god za ostalo da postavite pitanje, niko ništa ne zna.

O primirju u Ukrajini

- Čekamo šta će Tramp da uradi, da se sutra ovde obrati iz Davosa. Danas se sastaju Šolc i Makron, oni spremaju svoje odgovore, mnogo problema i mnogo nepoznatih u jednačini.

- Nisam siguran kako je moguće, ali bih voleo da se to desi. Nisam siguran da ovaj sistem u kojem napadnete malo jedne malo druge, vodite politiku primoravanja jednih i drugih na mir, plašim se da to neće da prihvate. Nisu male zemlje, suviše su ljudi izgubili. Ako Tramp to postigne, da mu svi dignemo spomenik, spasao je celu planetu, navijam za njega da se to dogodi. Da li mislim da će to da se desi, nek nam je Bog na pomoći.

O pretnjama opozicije

- Sve što možete da čujete od opozicije da hoće nekog da ubiju, da prete. Najjadniji su mi ljudi koji kažu morao sam to, pritisak je veliki. Evo ja ništa ne moram. Govorili su da idem da dogovaram azile, evo vraćam se u Srbiju, nigde neću ići. Imali ste nagovore da ljudi ne idu u teretanu taj dan, da ne kupuju hleb, ima mnogo ludaka u našoj zemlji, kao sekta neka.

- Kažu doći će u Jagodinu da izazivaju nerede, to vam govori o želji da izazovu sukobe i da nekog ko ništa ne zna uplaše.

O učeniku koji preti profesorima

- Video sam da je neki učenik pretio u školi, policija pronalazi i traži identitet i privešće ga poznaniju prava. Nemojte baš mrtve majke da dirate, to da nas vešate je u redu.

- Nama nasilje nije potrebno, hoćemo da razgovaramo sa studentima, sa svima, uvek smo bili za dijalog. Ja mislim da je to fer ponuda, hoćemo da razgovaramo da li su zahtevi ispunjeni ili ne. Samo ne znam šta to nije ispunjeno, ne znaju ni oni. Mene zanima druga stvar, šta ćemo da radimo, vidim da stiže dosta tužbi protiv dekana, rektora zbog neodržavanja ispita i časova u školama. Ko će to da plati, hoćemo li da bankrotiramo? Nama nasilje nije potrebno, Pajtić zna zašto sve to mora da govori i šta je radio i kuda sve istraga vodi, kao i mnogi u SNS-u, SPS-u i drugim partijama.

Niko nije primetio vest o najavi Trampa o ulaganju u veštačku inteligenciju 500 milijardi dolara, to će Amerikancima dati ogromnu prednost u odnosu na sve druge. Mi moramo da idemo u korak sa svetom, zahvalan sam svim ljudima koji vredno i marljivo rade, koji se odupiru pretnjama, pritiscima.