PROFESOR ANTIĆ: Dekan Filozofskog sada podržava blokadu, a osudio je kad su studenti protestovali zbog srbomrzačkih izjava Gruhonjića (VIDEO)

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izjavio je da dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani sada podržava blokadu, a osudio je blokadu kad su studenti protestovali zbog srbomrzačkih izjava Dinka Gruhonjića.

Foto: Printskrin

- Naravno da svi podržavamo mlade, ali ima raznih mladih. Evo, mi smo na Filozofskom podržali blokadu sada, nismo glasali nego je naš dekan Danijel Sinani podržao. A recimo, osudio je blokadu Filozofskog fakulteta kad su se studenti pobunili protiv Dinka Gruhonjića. Znači, ti podržavaš čoveka koji ima izlive rasne i verske mržnje prema Srbima! Dakle, kad neko Srbe rasno i verski mrzi on dobije podršku i međunarodne nagrade a kad neko kaže nešto što nije uvreda, nego kritika nekog naroda, onda je on nacionalista i šovinista! Sinani se nije konsultovao sa nama profesorima, on je podržao Gruhonjića koji piše da 'genocidni srpski narod ima ćerke i sinove koji su degenerisani, sa kratkim nogama i uskim čelima'. On od tog vremena samo avanzuje, niko ga ne pita - kaže Antić.

PROFESOR ČEDOMIR ANTIĆ: Dekan Filozofskog fakulteta sada podržava blokadu a osudio je blokadu kad su studenti protestovali zbog srbomrzačkih izjava Dinka Gruhonjića!



Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta:



"Naravno da svi podržavamo mlade ali ima raznih mladih. Evo, mi… pic.twitter.com/fEP8I7b40r — Detektor laži (@LaziDetektor) January 22, 2025