''SRBIJA PRIHVATA NOVE TEHNOLOGIJE'' Predsednik Vučić o letećim automobilima

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Davosa, u kojem je govorio i o letećim automobilima.

- Razgovarao sam i sa predstavnicima jedne od najpoznatijih kompanija koja se bavi onim što mi nazivamo letećim automobilima i sa njima smo već potpisali neku vrstu memoranduma i napravili dogovor za Ekspo 2027. godine. Mene je na primer interesovalo šta se dešava ako naiđe jato ptica, da li može mašina da bude ugrožena. Zaista ne može i sigurnije je mnogo od helikoptera jer imaju 12 mašina sa 6 baterija dijagonalno povezanih, u svakom trenutnu imaju dovoljno snage da vas sigurno prizeme. Mi hoćemo to da da pokažemo na Ekspu, da smo zemlja koja se najbrže modernizuje i najbrže raste u Evropi. Već smo krenuli da dogovaramo kupovinu najmanje 3 letelice sa kompletnim bezbednosnim paketom. Razgovaramo i sa našim kineskim prijateljima, oni to rade drugačije. Kinezi su dosta razvili te leteće automobile i u nekoliko gradova imaju i mi ćemo da žurimo da probamo do sredine 2026. godine da sredimo sve što se tiče priprema i regulative, da bismo mogli 2027. da se vozimo u tim automobilima. Jer je to važno i zbog mladih ljudi - kada vide da Srbija prihvata nove tehnologije onda oni žele da pokažu i to stvara novu kvalitativnu bazu za razvoj takvih kadrova i ljudi, i mislim da su to velike stvari za našu zemlju - rekao je Vučić.