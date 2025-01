SRAMNO: Roditelji tvrde - tetovirana nastavnica i nastavnica koja decu vodi na sumnjiva putovanja neće da drže nastavu zbog političkih stavova

DOK roditelji žele da njihova deca idu na nastavu koja traba da počne 20. januara, nekolicina nastavnika a samo zbog svojih političkih stavova rešila je da se sutra ne pojavi na svom radnom mestu.

Foto: Printskrin

Takav je slučaj sa nastavnicom Jelinom J. koja predaje matematiku u Ekonomskoj školi "Nada Dimić" i sa nastavnicom Natašom T. J. koja radi u osnovnoj školi Jovan Sterija Popović u Beogradu.

Prema svedočenju roditelja i jedna i druga nastavnica zbog svojih političkih stavova ne žele da rade za boljitak dece i drže časove, već su rešile da ne drže časove učenicima. Roditelji trvde da nastavnica Nataša T.J. na društvenim mrežama propagira opoziciju, a isti slučaj je i sa nastavnicom Jelinom J. navode roditelji đaka koji pohađaju tu školu. Nastavnica Jelina J. poznata je javnosti od ranije kada su roditelji đaka škole u kojoj je zaposlena izašli u javnost sa pričom da ona njihovu decu vodi na sumnjive ekskurzije.

Foto: Printskrin

S druge strane rodotelji dece kojima predaje nastavnica Nataša T.J. tvrde da ona iako u školi gde je zaposlena neće raditi zbog podrške protestima, radiće privatno i davati časove dok će joj u školi u kojoj je zaposlena plata redovno biti isplaćivana.

Foto: Printskrin

INSTRUMENTALIZOVANI od strane opozicije koja jedino ulicu i nasilje vidi kao način da se dočepa vlasti, i prosvetni radnici počeli su da prete neistomišljenicima.

Tako je nastavnica osnovne škole javno zapretila urednici RTS-a, i to samo zato jer je u Dnevniku te televizije pročitan citat izraelskog istoričara Holokausta Efreima Zurofa kojim je kritikovao glumce u Srbiji koji rukama obojenim u crveno izražavaju podršku protestima i istakao da bi se trebalo čuvati simbola koje koristi Hamas. Sagovornici Kurira konstatuju da je delovanje opozicije dovelo deo građana do opsesivne mržnje i neminovnost primene nasilnih metoda u političkoj borbi.

Naime, u Dnevniku RTS-a pre nekoliko dana emitovan je prilog o tome kako je Zurof rekao da je crvena šaka znak terorista Hamasa i da je upotreba nje neukusna a možda čak i podrška terorizmu. Opozicija i njeni simpatizeri odmah su se ostrvili na rukovodstvo RTS-a, javno ističući i ko je vodio pomenuti Dnevnik, ali i ko ga je uređivao.

NEDVOSMISLENA PORUKA

Tako su ubrzo na račun novinarke Bojane Mlađenović stigle brutalne pretnje putem društvenih mreža, i to ni manje ni više nego od strane nastavnice jedne osnovne škole u Beogradu koja predaje deci u čak 11 odeljenja.

"Bokice, pakuj kofere, Beganova majka nije plakala", napisala je N.T.J., nastavnica beogradske OŠ "Jovan Sterija Popović", ispod jedne objave novinarke Javnog servisa na mreži "Treds".

Foto: Printskrin

N.T.J. je u svojoj objavi citirala narodnu izreku koja naglašava da je bolje pobeći od neke neprijatne i opasne situacije nego ispaštati zbog radoznalosti, naivnosti i poštenja, očigledno savetujući i upozoravajući novinarku da je bolje za nju da beži dok je vreme!?

Foto: Printskrin

Inače, uvidom u društvene mreže pomenute nastavnice, očigledno je da je opoziciono orijentisana i i te kako politički aktivna.

Pored toga što ne propušta proteste opozicije mesecima unazad, deli i poruke u kojima priželjkuje dalju pobunu i borbu protiv vlasti.Takođe, i decu kojoj predaje - a reč je o učenicima 11 odeljenja - neposredno uvlači u politiku, pa je tako podelila sa svojim pratiocima da je, igrajući se sa učenicima na časovima, pitala mališane i da li žele da budu prosvetni radnici kada porastu, pa je njihov negativan odgovor odmah povezala sa "lošim stanjem u prosveti" i tako iskoristila decu za širenje svojih stavova.

Foto: Printskrin

Da je čitava situacija, instrumentalizovana od strane opozicije, otišla predaleko, što pokazuje i ovaj slučaj, smatraju sagovornici Kurira.

"Niko nikome ne sme, ne treba i ne može da preti. Dramatična politizacije slučaja "Nadstrešnica" dovela je doslovno do ispoljavanja u nekim slučajevima otvorene agresije i političkog bezumlja. Ostaje još otvorena sila, a diskurs navodne kritike vlasti je duboko ogrezao u opsesivnu mržnju i neminovnost primene nasilnih metoda u političkoj borbi. To je glasna i opasna manjina. Kako idu dani, opozicija postaje psihološki i policijski problem države", ističe za Kurir politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Kako dodaje, daleko je opozicija od uverljive alternative vlasti.

"Oni su lovci u mutnom, manipulatori političkog nezadovoljstva i zli korisnici iskonskih strahova ljudi i bazičnih moralnih uverenja građana o žrtvi, pravdi i krivici", zaključio je Stanković.

I profesor FPN Milan Petričković za Kurir upozorava da je velika opasnost od huškanja građana na agresiju od strane opozicije.

"Očigledno da je unet crv razdora među građane Srbije od strane opozicije i da je to postala neka vrsta njihovog oruđa insinuacija da treba golim pretnjama i nasiljem da se oblikuje javno mnjenje i ostavlja utisak da je to normalno. To je izuzetno tamna strana zloupotrebe od strane opozicije i pokušaja animacije građana time što im se usađuje primena sile u političke svrhe", naglašava Petričković.

Kako upozorava, ovo može da bude fitilj zapaljivog faktora koji bi mogao da pobudi još mnoštvo onih koji slično misle.

"Ko zna gde to može da ode ako se krene tim putem. Za svaku osudu je ovakvo ponašanje koje predstavlja moćno ubojito sredstvo hibridnih ratova", konstatovao je Petričković.