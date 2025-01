VUČIĆ O ZAHTEVIMA STUDENATA: Sve je ispunjeno - Znate li koji dokument nedostaje? Šta nije urađeno?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Ćirilica na televiziji Hepi.

Pita šta je sa zahtevima studenata i ističe da su svi ispunjeni.

- Znate li koji dokument nedostaje? Šta nije urađeno? Koji dokument hoće? To od početka nije bila tema, to je samo trik - tvrdi on.

- Ja se radujem napretku Srbije, nečemu što je dobro, što je dobro ta udarena devojka i ova žena Marija iz Novog Sada. Oni svi pričaju o nasilju, a u nasilju samo oni učestvuju. Samo što nisu spalili Gradsku kuću. Sećate se priče o huliganima koji su pretukli decu u Novom Sadu? Ispostavilo se da tata od tog huligana je opozicioni aktivista. Niko iz SNS. Odjednom tišina. Pa i za Inđiju. I opet suprotno - tvrdi on.

Kaže da mu je povređena baka rekla da je osećala bol u vratu i kuku i napad na nju je okarakterisao kao "nepoštovanje" i "nekontrolisani bes".