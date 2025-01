NAJSTRAŠNIJA VEST! OPOZICIJA SPREMA VUČIĆEVO UBISTVO: Đilasov potrčko Miloš Jovanović najavljuje monstruoznan potez

OPOZICIJA na referendum o poverenju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne ne sme, ali zato njeni predstavncii ne isključuju njegovo ubistvo.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Miloš Jovanović, Đilasov potrčko:

"Druga opcija je zaista da uzmemo oružje pa da se obračunamo! Vidim da je i Aleksandar Vučić rekao ali on je pomenuo bacanje sa terase, je l' tako? Vi me ispravite ako se varam, ali mislim da se ne varam, negde je Aleksandar Vučić rekao da treba da ga bace sa terase. I to je opcija!"

