UPAD KURTIJEVE POLICIJE U OBJEKTE VLADE SRBIJE NA KIM JE BRUKA EU I SAD: Miletić o zatvaranju srpskih institucija u našoj južnoj pokrajin

UPAD tzv. kosovske policije u objekte institucija Vlade Srbije na Kosovu i Metohiji južno od Ibra i zatvaranje srpskih institucija bruka je zemalja Kvinte, ali i EU i SAD.

foto d.z.

To kaže Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije i dodaje da je to nečuveno ponašanje jednih privremenih institucija pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice, sa ciljem da se stvaranjem nemogućih uslova na AP KIM proteraju Srbi sa tog prostora.

- To nas ne iznenađuje jer je to sve kontinuitet terora, na to smo navikli. Srpska država će učiniti sve što je potrebno da sve te uzurpacije institucija, blokade, proterivanje ljudi sa radnih mesta, nadomesti na određeni način kako u ovoj situaciji znamo i možemo - poručio je on.

Miletić je napomenuo da nije dovoljno da se sva ova dešavanja obeleže samo kao bruka ili zločinački poduhvat protiv srpskog naroda, već da je potrebna žestoka diplomatska reakcija, i ocenio da sazrevaju uslovi da budu procesuirani svi ljudi koji su naneli ozbiljne štete srpskom narodu na AP KiM.