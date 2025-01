POGLEDAJTE: Trećih 100 od 1000 najvećih uspeha Aleksandra Vučića u periodu od 2012. do 2024. godine (VIDEO)

U PERIODU od 2012. do 2024. godine Srbija se drastično promenila na bolje, a za to najveće zasluge pripadaju predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Evo još 100, što znači do sad 300 od 1000 najznačajnijih uspeha Aleksandra Vučića i njegovog tima za samo 12 godina! Mogu da se kladim, da svi njegovi oponenti, kad bi se nategli,napregli i napeli do poslednjeg atoma moždane snage, ne bi mogli , a ni umeli, ni da nabroje ovih prvih 300 Vučićevih uspeha, a kamoli da ih realizuju ili naprave! To je odgovor na pitanje ,koje mi postavljate ovih dana, zašto verujem da Aleksandar Vučić niti je imao niti će imati konkurenciju dugi niz godina! P.S. Mislili su i Nemci da će lako posle Angele Merkel, verovatno najznačajnijeg i najuspesnijeg evropskog lidera u poslednje 3 decenije, pa se ispostavilo da bi je sada pravili od blata ! Ne moramo uvek učiti na sopstvenim greškama, ni drugi nisu bezgrešni! Napisao je Željko Mitrović na zdruštvenoj mreži ''Iks''.

