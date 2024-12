VUČIĆ JASAN: Srbija ni po koju cenu neće priznati nezavisnost Kosova

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je pred mladima u Sava Centru na tribini „Budućnost, a ne prošlost" o KiM gde je istakao da Srbija nikanda neće priznati tzv. Kosovo.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Prvi razlog je taj što pokušavaju da završe oko Kosova sve što je moguće pre, a vide da dok sam presednik i ova vlada, da ni po koju cenu nećemo priznati nezavisnost Kosova. Nije im to potrebno zato što mnogo vole Albance a ne Srbe, već da bi Putinu rekli da se "ne poziva na kosovski presedan kada priča o Hersonu i Krimu, jer to ne može da stoji, kao što vidite napravili smo bilateralni dogovor između Beogrda i Prištine računajući na neku novu vlast i više to ne možeš da tražiš" - istakao je Vučić.