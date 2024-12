BUDUĆNOST, A NE PROŠLOST: Puna sala - Obraća se predsednik (FOTO/VIDEO)

SRPSKA napredna stranka organizovala je tribinu „Budućnost, a ne prošlost!“ u Sava centru. Tribini će prisustvovati predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će razgovarati sa mladima.

Obraćanje Vučića

- Naše je da pokažemo patriotizam i koliko volimo svoju zemlju. Patriotizam se pokazuje na delu, kada u teškim trenucima služiš svojoj otadžbini - naveo je Vučić.

- Mladi ljudi sanjaju snove o svojoj zemlji, kakvo je njeno mesto u budućnosti u svetu. Danas se u Srbiji živi neuporedivo pristijnije nego što je to bilo ranije. Nikada nije kod nas bila popularna činjenica da neko može nešto da pohvali, da nešto lepo može da kaže. Uvek je bolje potcenjivati... - navodi on i dodaje:

- Danas u uslovima u kojima se svet lomi i sve je isprepletamo geopolitičkim interesima, imate rat na nekoliko stotina kilometara vazdušnom linijom odavde, gotovo svetski rat,u situaciji kad iz regiona celog dolaze ne otrovne strele već najbrutalnije mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje dolaze, a svi se prave da se ništa ne događa. Dovoljno je da pogledate kako izgleda politička scena Hrvatske, gde svi predsednički kandidati, listom, bez izuzetaka, govore o tome da im je strateški interes ko će da vlada i kako će koga da sruše u Srbiji. Isto vam je to i u Prištini, slično vam je u Podgorici i isto u Sarajevu. Šta mislite zašto to rade i zašto im je to potrebno. Jel to zato što vole Srbiju? Kada čujete tu rečenicu "da se stvari promene u Srbiji, da bi Srbija postala normalna zemlja..." Da li stvarno mislite da predsednički kandidati u Hrvatskoj ili Aljbin Kurti vole Srbiju. Više nego njen predsednik ili predsednik Vlade ili bilo ko ko upravlja ovom zemljom? Jel vam to zvuči logično? Nemoguće je, nije ni logično. Oni hoće da Srbija bude jednako nikakva kakva je bila od 2000. do 2012. Kako oni kažu - i tada nije bila dovoljno mala, ali je bila podnošljivija i njihovom srcu draža nego ova Srbija danas - naveo je predsednik.

Kako kaže ova Srbija danas im smeta jer je zemlja u kojoj plate brže rastu nego u svakoj od njih, Srbija više nije zemlja koju mogu da šutiraju kao džak i ponižavaju, jer Srbija nije zemlja koja će da im se izvinjava.

Kako kaže, sve su pronašli, ne samo političare.

- Kada vidite koliko je u Proglas došlo novca spolja direktno, a nema ništa za džabe, besplatan sir ima samo u mišolovci, - za te pare morate da obavite prljav posao. Kada to obavite, onda ćete im biti dobri. Šta mislite zašto im je to potrebno sada, ovima moćnima iz inostranstva koji nisu iz regiona? Potrebno im je iz najmanje 3 razloga:

Prvi razlog je taj što pokušavaju da završe oko Kosova sve što je moguće pre, a vide da dok sam presednik i ova vlada, da ni po koju cenu nećemo priznati nezavisnost Kosova. Nije im to potrebno zato što mnogo vole Albance a ne Srbe, već da bi Putinu rekli da se "ne poziva na kosovski presedan kada priča o Hersonu i Krimu, jer to ne može da stoji, kao što vidite napravili smo bilateralni dogovor između Beogrda i Prištine računajući na neku novu vlast i više to ne možeš da tražiš";

Oni ne mogu da podnesu da Srbija bude vodeća snaga u regionu. 2012. godine po svim parametrima Srbija je bila 4. ili 3. a ispred nas su bili Crna Gora koja je imala 50% veće plate nego mi tada, danas mi imamo veće, BiH sa 15-17% veće plate nego mi tada, a danas imaju 20 i više posto niže, i Severna Makedonija koja je bila otprilike na nivou kao i mi. Srbija je samostalna i nezavisna zemlja kojoj ne možete da naređujete. Koja ne reaguje na pozive iz ambasada, gde će neko da kaže "ovo može ovo ne može". Ja sam na to uvek imao odgovor - ako je to stvarno tako i ako tražiute 100 posto poslušnosti, a šta će vam onda vlada? Postavite 3 sekretarice u Beogradu, Prištini, Sarajevu, Zagrebu, pošaljete faks, oni potvrde i sve je zavšeno. Ali Srbija to nije htela i nikada neće hteti. Srbija hoće sama da donosi svoje odluke u interesu svoje zemlje;

I na kraju treći razlog. U maju su suprotno svim pravilima međunarodnog javnog prava doneli su odluku da se obeležava dan genocida u Srebrenici. Mi smo se suprotstavili i tada su mi rekli svi "ovo ti nikada neće zaboraviti", jer sam predvodio jednu hrabru borbu hrabrih zemalja da se suprotstave najmoćnijima. Znao sam da će i mene lično i sve one koji su im se suprotstavili to skupo da košta. I danas, kada ste videli ko podržava proteste, kažu studente, a vidite da to i nisu studenstki, već bog zna kakvi protesti, ko je to učinio prvi, najtoplijim rečima - Nataša Kandić, uz zaključak "valjda će nam doći vlada koja će na najnormalniji način da kaže da je u Srebrenici bio genocid". Možda je ne bolje ne biti nikada ni u kakvoj vladi nego u takvim vladama koje će da služe tužim, a ne interesima svoga naroda. I nikada dok sam živ taj svoj odnos neću da promenim - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da svi moraju da znaju da će se zakoni u ovoj zemlji poštovati.

- Samo da znaju prosvetni radnici, neko im je iz džepa uzmeo najmanje 21 odsto uvećane plate, pošto ugovora nema. Rekao sam "idemo do Svetog Save", da potpišemo kolektivni ugovor i znate šta je bilo? Ne možemo da prihvatimo ponudu Vučića zato što nemamo poverenje. To znači da više nisu sindikalni zahtevi, nego politički, e sad vidite da su zahtevi politički i država će da trpi do doređenog trenutka. Do određenog trenutka postupaćemo po zakonu.

- Mladi ljudi ono što je najvažnije tiče se vas. Ne mogu da vam podilazim i pričam ono što želite da čujete, mladost donosi brojne obaveze i odgovornosti. Posvetite se učenju jer svi uvek možete da izgubite i uvek neko nešto može da vam uzme, osim znanja. Bez tog znanja, nećete uspeti u životu.

Kako kaže moraćemo da se borimo za više pravde, za ljude koji imaju ideale, ciljeve, koji maštaju o pristojnoj Srbiji koja se neće stideti sebe.

- Koja će nastaviti da se razvija, u kojoj će da se poštuju nastavnici i stariji...

Ovacije za predsednika

Puna sala omladine sa ovacijama je dočekala predsednika Vučića.

Mladi će imati prilike da razgovaraju i sa proslavljenim teniserom Jankom Tipsarevićem.

Sala već puna

Sala u kojoj će tribina biti održana već je puna, a veliki broj mladih ljudi ostao je ispred Sava centra.

Mladi ispred Sava centra

Interesovanje mladih za razgovor sa predsednikom Vučićem i premijerom Vučevićem je ogromno.

