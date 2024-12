"PO ZADATKU NAS JE UVEK NAPADALA" Vučić o replici DŽej Di Vensa Ivani Stradnar - Jeste li videli kako su je rasturili?

PREDSEDNIK Srbije Alkesandar Vučić izjavio je da ekonomska saradnja sa SAD ide dobro i da će biti zadovoljan ukoliko se saradnja nastavi dolaskom Trampove administracije.

- Jeste li videli kako su Ilon Mask i Džej Di Vens rasturili ovu Ivanu Strandar što nas je po zadatku uvek napadala? Da sam ja rekao koliko para prima od SAD rekli biste da joj crtam metu, a sad joj je to rekao potpredsednik SAD. Nema više smisla. Ako to uspeju da urade, to su velike reforme za ceo svet i Bog nek ih poživi - rekao je Vučić.