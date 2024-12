"TAKO SU NAM REKLI DA RADIMO!" Prof. Stijak vaspitavao studente zbog aplauza posle minuta ćutanja, pa postao meta opozicionih medija

NAKON protesta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu došlo je do targetiranja prof. dr Lazara Stijaka na društvenim mrežama zbog netačnih informacija koje su o njemu širili pojedini opozicioni mediji.

Foto: Printskrin

Profesor Stijak smatra da se možda to radi sa namerom da se prikaže, kako se pojedinim studentima ne dozvoljava da mirno protestuju.

Kako je navela "Nova S", "studenti su toga jutra prekinuli dodelu diploma, a onda je "upao prof. dr Lazar Stijak i vređao studente, te ih nazvao stranim plaćenicima".

- Niti u četvrtak, niti čitave ove nedelje nisam bio ni u dekanatu niti ispred zgrade dekanata. Moje radno mesto je Institut za anatomiju, koji se nalazi 100 metara od dekanata. Takođe, nikada nisam studente nazvao "stranim plaćenicima". Navedenog dana, oko 12 časova, krenuo sam ka izlazu iz Instituta za anatomiju i na vratima se susreo sa masom od oko 50 studenata, koji mi nisu dozvolili da prođem, jer drže "minut ćutanja". Stao sam sa njima da zajedno odamo poštu nastradalim žrtvama i među prisutnima uočio neke moje kolege profesore, domara i čistačice (prof. dr D.Đ., D.J.) - počinje priču profesor Stijak za "Novosti".

Međutim, kada je završeno davanje počasti, začuo se gromoglasni aplauz prisutnih studenata.

- Taj nekulturni čin me je prilično pogodio, pa sam rešio da održim vaspitni, nastavnički čas lepog ponašanja i glasno rekao: "Kolege, pa zar vas nije sramota da aplaudirate nakon minut ćutanja, kome aplaudirate, ko vas je učio, gde ste pokupili kulturu? Srpski običaj je da se nakon minuta ćutanja kaže - Slava im!, i ko je kršten da se prekrsti, a ne ovako nekulturno". Na te reči, jedan od organizatora mi se pristojnim tonom obratio: " Profesore, aplauz je deo naše organizacije, tako rade svi koji protestuju i TAKO SU NAM REKLI DA RADIMO!" Ja sam nastavio dalje sa "vaspitanjem". "Ko vas uči takvoj nekulturi, tu nekulturu niste mogli dobiti od roditelja, to su vas mogli naučiti samo stranci sa zapada koji mešetare po Srbiji, jer je aplauz deo njihove kulture". Nakon ovih reči nastavio sam kud sam pošao uz poneki zvižduk okupljenih. Iz ovog potuno benignog događaja, razvila se hrpa laži koju je "Nova S" prenela, verovatno tražeći senzaciju. Posledice njenog delovanja su targetiranje mene od strane nepoznatih osoba preko društvenih mreža, prećenje, psovanje itd. Juče me na vratima Instituta dočekala moja slika uz komične stihove i savet da ostavim studente na miru. Sva ova dešavanja su posledica pogrešno prenetih informacija koje vrši "Nova S" - kazao je profesor Stijak.