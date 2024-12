BIVŠI ČELNIK DINAMA ODUŠEVLJEN PREDSEDNIKOM SRBIJE: Mamić na Face TV: Vučiću bih dao litar krvi! (VIDEO)

ZDRAVKO Mamić biranim rečima govorio je o Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije.

Foto: Jutjub printskrin/ FACE HD TV

Bivši čelnik zagrebačkog Dinama gostovao je na Face TV kod Senada Hadžifejzovića i čim je spomenuo predsednika Srbije odmah je rekao:

- Ja bih Vučiću dao krvi - poručio je Mamić.

Usledio je pojašnjenje:

- Koji god funkcioner iz Hrvatske je došao kod njega na sastanak - prvo je pitao za mene. Masu puta je rekao da bi voleo da takav čovek bude u Zvezdi. Kako da ja to ne cenim? Masu puta me je zaustavio u koloni da mi pruži ruku i kaže: Svaka čast šta si uradio. Čuli smo se i telefonom. Rekao je da će me ugostiti u jednom restoranu u Srbiji u kojem sigurno nisam bio. I za Milanovića bih dao krvi, ker kad je god bila tema o meni nije se odmicao, lepo je o meni govorio. Čoveku treba malo. To se ne zaboravlja - zaključio je Zdravko Mamić.