VUČIĆ NA RTS: Za stan 100.000 učešće 1.000 evra, za stan od 75.000 učešće je 750 evra

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost jutarnjeg dnevnika gde je govorio svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printscreen

O sankcijama koje najavljuju Amerikanci

- Posledice su svakako teške, ali moramo da razgovaramo najpre sa Amerikancima. Imamo i neku vrstu zvanične potvrde, ali još nismo videli dokument. Razgovaramo sa Amerikancima, sa Rusima, moramo da rešimo problem. Ne možemo da ostavimo Srbiju bez nafte usred zime. Moramo da sačuvamo prijateljske odnose sa Rusima i ne pokvarimo sa onima koji donose te sankcije. Težak trenutak, početak zime. Ta odluka je na različite načine najavljivana i iz EU. Ne isključujem tu mogučnost ali nemam dokaz da je to tako. Kao predsednik Srbije nisam spreman da razgovaram o potencijalnim sankcijama Moskvi. Gotovo tri godine smo izdržali vodeći principijalnu ozbiljnu i odgovornu politiku. Od početka smo bili za mir, držali se principa, tražili mir i primirje i nismo uvodili sankcije Rusiji, sada da tu politiku menjamo... Daćemo sve od sebe da tako nešto ne učinimo i da politiku ne promenimo.

- Ako oni kažu da to važi od 1. januara i daju rok, 16. zavrnu i šta da radimo 17. 18, 19. Znate li kakav bi to haos izazvao? To strateški izaziva druge poremećaje. Ne možemo da sedimo i čekamo. Nije jednostavna situacija, nije nam prvi put. Grozničavo ćemo morati da tražimo rešenje i uveren sam da ćemo naći rešenje - rekao je predsednik za RTS.

O tragediji u Novom Sadu i protestima

- Ispunili smo sve zahteve. Bili su zahtevi političara, da nema Vučevića, Đurića koji nema veze sa svim tim, to nisu bili zahtevi univerziteta... Ono što su tražili to je ispunjeno. Ne mislim da je to pravedno, i ne mislim da su fer zakoni. Ispunjeno je sve jer su ljudi u državi želeli da izađu u susret delu mladih ljudi. Samo beogradski univerzitet ima 98.000 studenata, u Celoj Srbiji 230.000 studenata, ogroman broj studenata želi da radi, želi da uči, ono što im je posao. Verujem da i ogroman broj onih koji su učestvovali u ovome su imali dobre namere, a ne neke druge kakve su možda imali pojedini aktivisti ili stranaka bivšeg rezima. Svi zahtevi od kojih mnogi nisu bili ni realni ni fer su ispunjeni. 20 odsto povećanja za univerzitete, tražili su dokumentaciju, tužilaštvo ima još više papira, to je pitanje za njih. Sve smo objavili, oni kažu da je cenzurisano. Niko ništa ne krije jer nemamo šta da krijemo, niko od toga nije uzimao nikakav novac. Oni uvek polaze od sebe, znaju šta su oni radili pa misle da svako drugi to radi. Mi smo se ponašali odgovorno po tom pitanju. Dogodila se strašna tragedija, preuzmite to na sebe, razgovarajte sa ljudima.

- Ja sam bio u više porodica, e sad, kako gledate, na 40 dana, jednog dečaka Nemanje Komara u Stepanovićevu, 17 godina, došli mu drugari, drugarice, plačete i vi iako niste poznavali dečaka. Onda odete u porodicu Švonja pa sa njima razgovrate, dobra dalmatinska porodica iz Dalmacije. Da ne pričam, bio sam na groblju i u kući porodice Firić koja je najveće gubitke podnela. Tu je deka Đorđe, moje godište, 54 godine, i Valentina i Sara dve devojčice. I sada razgovarate sa majkom, ocem, to je jedna velika i divna romska porodica. Njima teško da razgovaraju sa mnom, mogao sam samo da se zaplakujem, šta sam drugo mogao da radim? A to kad slušate da je neko sakrio to i to, te bolesne i besmislne priče je nemoguće i razumeti. A onda vidite da kod tih ljudi preovladava samo bes i nema nikave empatije. Mogli ste juče da vidite kako je glava porodice Firić rekao ovoj dvojici antisrpskih aktivista, oni mrze srpsku zastavu Pogačar i Brković, došli su da progone neke ljude iz Gradske čistoće, ovaj čovek koji je izgubio brata i dve unučice, rekao da nisu izjavili ni saučešće.

- Video sam među studentima ogroman broj pristojnih ljudi. Pustite ove, Stojković i sve njihove aktiviste koji tu dolaze, nisu oni važni. Izađete, nekoliko aktivista zviždi viče, ja stojim na terasi i onda stanu i kažu čekaj nije naše da se bavimo politikom na takav način, ima tamo dosta pametne dece. Odvratno mi je što pojedini nastavnici to rade sa maloletnom decom, zastrašujuće. To nije njihov posao. Da ne kažem ono što se dogodilo u Novom Sadu gde ste terali dete Miloša Vučevića da ide na protest. Zahtevi su ispunjeni, sad je na ozbiljnosti akademske zajednice. Za mene je najvažnije da javnost to razume. Ako ne želite da kažete, da priznate da je to okončano, nastavite sa tim. Mi od ponedeljka nastavljamo sa svojim poslom. Srbija će da nastavi da radi i da se razvija. Nećemo dozvoliti nasilje nad ljudima, institucijama, objektima.

- I noćas sam, dobio papire i nove računice od radne grupe za stanove za mlade. Idemo sa jedan odsto učešća, stan 100.000 učešće 1.000 evra, za stan od 75.000 učešće je 750 evra. To je nešto neverovatno, spas za mlade ljude. Biće između 20 i 35 godina, gornja granica je pomerena. Biće nam potrebno više novca za subvencionisanje. Moramo da donesemo zakon o garantnoj šemi, kako to donesemo onda idemo obezbeđivanje para, pare tražimo. To nam zavisi i od ovog sa NIS-om. Ogromna stvar za mlade za njihovu mogućnost da se osamostale. Otplaćivaće kredite po garantnoj šemi za mnogo manje para nego što plaćaju stanarinu.

O promenama u svetu

- Očekujem ogromne promene dolaskom Donalda Trampa u strukturisanju vrednosti u Svetu. Ako je Mask napustio Kaliforniju i otišao u Teksas onda vam je jasno da će doći do velikih promena. Video sam ogromnu odlučnost kod najbližih Trampovih saradnika. Što se tiče Brisela, mislim da će da spreme pismo za nas da će otvaranje klastera 3 da bude, pretpostavljam, ne mogu da garantujem, januar ili februar. Mogu da idem u Brisel, ne moram, može da ode i neki drugi.