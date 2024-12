VUČIĆ O SKANDALU NA RTS KOJI JE IZAZVALA PEVAČICA ANA ŠTAJDOHAR: Protestovala protiv mene, pa uzela pare i pevala u Zimskoj bajci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je na pitanje novinara skandal koji se desio na RTS kada je pevačica Ana Štajdohar udarila na državu i pozivala decu na nasilje.

Foto: RTS Printskrin

- Mislim da su oni koji čine tu paralelnu realnost koja nema veze sa životom u Srbiji i najodgovorniji za te grupe za pritisak sa N1, Nove i RTS. Što se tiče gospođe Štajdohar, ja sam srećan, video sam u tom delu da se pričalo o simulaciji realnosti, jel to mislila na Zimsku bajku u kojoj je pevala? Pošto je prvo protestovala protiv mene, a onda sva srećna uzela pare i pevala u Zimskoj bajci, u tom najlepšem delu Beograda koji sam sam napravio. Jel i to bila simulacija realnosti ili mi se i to pričinjavalo? Kao i oni koji su joj udarali taktove i studiju RTS... Al bolje da ne govorim ni onima koji su bili u Julu i mnogim drugim partijama, pa misle da sam glup.Znate, nije pitanje samo gluposti već i hrabrosti. Naučio sam ja na sve njih - rekao je Vučić.

Sramne izjave Ane Štajdohar

- Mi, apsolutno živimo u simulaciji realnosti i mislim da ste vi sa televizije veliki proizvođači simualcije realnosti, kad me već vučete za jezik. Svašta se tu nešto simulira, ne znam koliko je dozvoljeno da se kod vas priča - započela je pevačica Štajdohar, a voditeljka emisije rekla je da je dozvoljeno.

Tokom razgovora, pevačica je prešla na temu blokade fakulteta, otvoreno izražavajući podršku studentima.

- Mi se ovde svi pravimo da smo srećni, da je sve super, dok se na fakultetima svašta nešto dešava, pretpostavljam da ćete sada reći "next topic"... - izjavila je Štajdohar, ali ju je voditeljka RTS uverila da može slobodno da govori.

- Nećemo ti reći, slobodno reci, svesni smo svega što se dešava i razumemo celu situaciju. Slobodno reci sve što ti je na duši - rekla je voditeljka.

Pevačica je potom poslala podršku studentima koji danima onemogućavaju rad fakulteta i uzornim studentima da na vreme izvršavaju svoje obaveze.

- Srećna sam zbog albuma, ali bih slagala kada bih rekla da sam mnogo lepo raspoložena jer na mene sve ovo što se dešava vrlo utiče. Šaljem ljubav za studente. Vrlo me je pomerila situacija od pre jedno mesec dana i ja ne mogu da se sktoz smirim i da budem okej - rekla je.

Voditeljka je na kraju istakla da je razume.

- Razumem te, saosećamo takođe. Svi se osećamo kao ti. Ne može niko od nas, to je jedna veoma strašna tragedija koja nas je zadesila - rekla je.