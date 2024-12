''DANAS SU POZNATOG BEOGRADSKOG ADVOKATA NAPALI, JURILI'' Vučić o Đilasovim izjavama i studentskim blokadama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u odgovorima na pitanja medija u Frajburgu, osvrnuo se na izjave Dragana Đilasa.

foto: printskrin

- A ko je studente pomenuo. Ne pada mi na pamet da zaustavljam bilo koga. Ne pada mi na pamet da zaustavljam ni njegovo ludilo, ni svih onih koji misle da rade pametne stvari što blokiraju ulice i puteve. Danas su poznatog beogradskog advokata napali, jurili. Uopšte ne mislim da ih zaustavljam, postoje nadležni organi koji se time bave. Što bi to meni smetalo, bilo šta. Jedino što može da mi smeta što će da kasne u svom učenju, programima nastavnim.

Ako to ne smeta njihovim profesorima, već su i oni postali revolucionari i misle da se vrate 30 godina unazad da bi mogli da se dodvore nekome ja sa tim nemam nikakav problem. Ja se ne dodvoravam nikome, ja nisam drug Tito, pa ću da kažem ovi su u rpavi ili ovi nisu. Znate li vi što je bio razlog protesta 1968? Pojma nemate. Tražili studenti više marksizma od marksizma kog smo imali na pretek. Znate li šta su danas razlozi, pročitao sam tri. Jedan je da budu svi pušteni, svi pušteni, iako je to zahtev za tužilaštvo i pravosudne organe, ne političare.

Rekli su nestala je dokumentacija, tražimo na uvid svu dokumentaciju, a reč je o notornoj laži, nikakva dokumentacija nije nestala, kompletna dokumentacija je na raspolaganju srpskom tužilaštvu. Molim Tužilaštvo da ih obavesti o tome. Ako žele da vide, meni nije problem, ja sam došao do veoma obimne dokumentacije koju mogu u potpunosti, nekome ko mi kaže zbog čega je to njemu važno i ko je on da njemu to baš dostavim, evo mogu da im dostavim da bi videli da niko ama baš ništa ne krije. Za razliku i druge razloge ni ne znam, niti sam ih čuo.