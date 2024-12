KURTI BI DA BUDE MALI ZELENSKI: Detaljna analiza režirane predstave Prištine

ONO šta je izašlo na videlo tokom poslednjih 48 časova na Kosovu i Metohiji jeste da Kurti pokušava da najpre uvede takozvane kosovske bezbednosne snage na sever Kosova i Metohije, a cilj mu je da zvanično proglasi vanredno stanje zbog navodne terorističke opasnosti.

Foto: Novosti

Istoričar Luka Jovanović komentariše poslednja zbivanja u južnoj srpskoj pokrajini nakon incidenta u vodokanalu Ibar – Lepenac za koji je Priština optužila Beograd.

Jovanović smatra da je Kurtijeva težnja da sve srpske društvene faktore prikaže kao terorističke, što bi ih učinilo legitimnim za hapšenje, a to bi mu dozvolilo da sve srpske kuće tretira kao potencijalne magacine oružja, a Srbe kao teroriste.

Ovo bi mu dalo odrešene ruke da u pola dana i pola noći pretresa svaku moguću srpsku kuću, da legitimiše i hapsi svakog Srbina i da konačno situaciju dovede do kulminacije.

Prema mišljenju Jovanovića, Priština na ovaj način želi da završi ono što je započela još pre dve godine, a to je konačno rešavanje srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji - želi da prinudi Srbe da žive u okruženju koje im je apsolutno neprijateljsko i u sistemu koji za cilj ima njihovu potpunu eliminaciju, na svaki moguću način.

Na kraju, ističe istoričar, ovim se Srbima „pomaže“ da „dobrovoljno“ napuste svoja ognjišta i tako Prištini reše glavobolje zvane sever Kosova i Metohije.

Foto: EPA

Poruke albanskog lobiste u Bundestagu

Komentarišući izjavu šefa Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga Mihaela Rota da, ukoliko se ispostavi da je Srbija „kriva“ za „nerede“ na Kosovu, EU treba da obustavi pregovore o pridruživanju sa Srbijom, Jovanović kaže da je reč o otvorenom simpatizeru Albanaca i glasnom protivniku Srbije.

Rot, ističe Jovanović, sve gleda u kontekstu težnje Albanaca da Srbiju prikažu kao državu koja za cilj ima brisanje Albanaca sa prostora Kosova i Metohije. A Kurti po svaku cenu i na svaki mogući način želi da uvuče Srbiju u bilo kakav sukob, gde bi Albanci ispali ugrožena strana.

Pravljenje priče da Srbija odustaje od evropskog puta je stvoreno u tom kontekstu kako bi se ona prikazala kao produžena ruka Rusije i Putina na Balkanu koja ima za cilj „destabilizaciju regiona“ na onaj način na koji Zapad predstavlja da je Rusija to uradila u Ukrajini.

Kome treba hibridni rat protiv Srbije

Profesor na prištinskom univerzitetu Luka Jovanović kaže da Kurtijevi planovi nailaze na podršku međunarodnih faktora. Na to ukazuje sama činjenica da je u protekle dve večeri došlo do hapšenja, nasilnih pretresa, prebijanja, maltretiranja Srba, „starog i mladog“, a da međunarodne snage uopšte nisu na to reagovale, već su Aljbinu Kurtiju dale odrešene ruke da radi šta i kako želi.

Priština je uvek bila dobar saveznik Zapada u svakom vidu pritiska koji se vrši na Beograd, tako da sama činjenica da međunarodna zajednica ćuti, odnosno da diplomatski i vojni predstavnici međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji ćute na svo bezvlašće i beščašće koje se sprovodi nad Srbima dovoljan je pritisak i poruka da u svakom slučaj mogu i imaju načina da izvrše pritisak i na samu državu Srbiju.

Albanci su ovom predstavom hteli da skrenu pažnju na sebe i predstave Srbe kao „loše momke“, smatra Jovanović. Istovremeno, Zapadu možda i ne treba hibridni rat protiv Srbije, ali apsolutno nema ništa protiv toga da ga Kurti povede.

Foto: Profimedia

Kurti kao mali Zelenski

Jovanović se pribojava da će u narednih mesec ili dva dana ovakve akcije biti sve intenzivnije, pritisci sve jači i da će pokušavati na sve moguće načine da Srbiju i Srbe prikažu kao teroriste. Kurti bi onda iz ovog „filma“ izašao kao borac protiv terorizma i branitelj demokratije, o čemu je izlišno i smešno uopšte i pričati.

- Poštovanje prava i zakona nije njihova jača strana i to nam je svima jasno, nijedan pretres nije izvršen uz nalog, nego su izvršeni uz upad i zastrašivanja, kao i hapšenja. Tu bih naročito podvukao hapšenje Dušana Milanovića iz Leposavića, mladog momka, društveno aktivnog u očuvanju srpske zajednice u opštini Leposavić i momka koji je vlasnik jednog srpskog medija na Kosovu i Metohiji.

- Hapšenje Miladinovića, šalje poruku da ni oni koji bi trebalo da budu profesionalno najzaštićeniji, odnosno novinari, nisu bezbedni i da svako ko je Srbin i ko ima veze sa Republikom Srbijom i Srbima ne može da očekuje da će biti na bilo koji način zaštićen od režima Aljbina Kurtija.

- Kurti će želeti da u ovim geopolitičkim okolnostima, kao što se i trudio u prethodnim godinama, Srbiju prikaže kao malu Rusiju, sebe kao malog Zelenskog, da se veže za ceo taj pokret i da od Albanaca koji su totalni agresori koji hapse, ubijaju, prebijaju, maltretiraju i otimaju srpsku imovinu napravi žrtve - zaključio je Jovanović.

Kako narod izdražava?

Jovanović napominje da se srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji zbog najnovijih događaja nalazi pod velikim pritiskom i da nikome nije prijatno da vidi policajce sa dugim cevima u Kosovskoj Mitrovici.

On dodaje da je u protekla dva dana više stotina policajaca i specijalaca iz svih delova Kosova dovedeno u Mitrovicu, a da je veliki deo njih sinoć bio raspoređen pod punom ratnom opremom na svim raskrsnicama i ispred svih institucija, pa čak i ispred škola i đačkih domova.

FOTO: Novosti

- Ljudi su se uplašili i u strahu su da odu i do prodavnice, da vrše svakodnevne aktivnosti i da, jednostavno, žive normalno. Ono od čega svi strahuju jeste da će se pretresi i maltretiranja nastaviti.

- Mogli smo da vidimo da su samo tokom pretresa u Varagama i Ugljaru, albanski specijalci lomili vrata, lomili nameštaj i stakla ljudima i to je ono što je najveći strah – da će upasti u svaku srpsku kuću, kako bi demonstrirali silu i kako bi pokazali Srbima da tu nisu dobrodošli - rekao je Jovanović.

On podseća da ovo nije prvi put da Srbi sa Kosova i Metohije doživljavaju ovako nešto, a veruje da, nažalost, neće biti ni poslednji.

Ovakav nivo nasilja izaziva veliki strah među Srbima i strepnju da se sprema nešto veće, a na to upućuju i albanski političari koji šalju poruke da se sa severom Kosova treba obračunati novom „Olujom“.

(Sputnjik)