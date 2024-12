KARLEUŠA URNISALA SEVERINU: "Loša glumica, blati Srbe i smeje se Jasenovcu"

JELENA Karleuša osvrnula se još jednom na stravičan govor mržnje hrvatske pevačice Severine Vučković. Muzička zvezda osudila je Splićankine jeftine napade na našu zemlju, ali i ismevanje stradanja Srba u Jasenovcu, istakavši da muškarci njenoj koleginici pišu samo iz jednog razloga - osvedočenog umeća na jahti.

Foto: V. Danilov, ATA images/A. Ahel

Na samom početku, Jelena se dotakla poruka koje je njen bivši suprug, Duško Tošić, razmenio sa Severinom.

- Jedina moja i Severinina komunikacija je bila kada mi je poslala, misleći da će me to na nekakav način povrediti, one nesrećne, a loše izeditovane poruke sa Duškom. Samo mi je pokazala o kakvoj osobi je reč. Ona je mislila da će mene pogoditi to što moj tada zakoniti muž piše poruke.

- Za početak, ona se dopisivala sa nekim za kog je znala da je oženjen čovek, šta to govori o njoj?! Sa druge strane, njoj mogu i da pišu samo sa jednom namerom, a to je neki čamac, jahtica, ali meni je svakako išlo na ruku. Kada je reč o Dušku, to je jedan primer, kako jedan muškarac nije svestan šta radi, u momentu kada se njegova još uvek zakonita žena bori protiv nekog ko napada srpski narod i srpsku državu i njegovu ženu, on to radi - rekla je Jelena.

Karleuša nije mogla da zaobiđe ni Severinin poslednji intervju u kojem je pevačica govorila ružno o predsedniku Aleksandru Vučiću, uporedivši Srbiju sa nacističkim logorom Jasenovcem.

- Kada je reč o Severini, ja sam jedina javna ličnost koja je stala u odbranu mog naroda, sve ostale javne ličnosti su ćutale. Da završim tu temu, žene koja je očigledno velika budala i koja je zatvorila dupetom vrata u zemlji gde je napravila karijeru, u zemlji gde joj je dete kršteno i iz koje su joj muževi.

- Nije vredna pomena, sem što sam reagovala kada je na jedan fašisiodni način počela da napada moj narod, predsednika ove države. Ja se izvinjavam, voleo neko predsednika ili ne, kada je stranac u pitanju, kada je napad bilo kog stranca u pitanju, mi patriotski moramo da budemo jednoglasni i složni u tome da nikome ne dozvolimo da blati institucije.

- Da nam blati crkvu, to kažem kao neko ko se izjašnjava kao ateista, ali poštujem veru, kada ste čuli mene da sam pominjala poglavara katoličke crkve u Hrvatskoj?! To nije moja tema. Ne bih sebi nikada dozvolila da pomenem, a Severina je sebi dala za pravo - govorila je JK, pa poentirala:

- Da li ste čuli mene da prozivam predsednika Hrvatske, ja ne znam kako se zovu ti ljudi, ne bavim se politikom Hrvatske, Bosne, Makedonije, sem kada se neko bavi mojom zemljom na način koji je skandalozan, a moj je nazovimo kolega. Mada je ona pre glumica nego pevačica, ali loša glumica, njen talenat smo, hteli ne hteli, gledali.

- Napadaš narod, napadaš zemlju, predsednika, pominješ Kosovo, smeješ se, sve može da ti se oprosti, a onda pominješ Jasenovac?! Pominješ Jasenovac, smeješ se?! Praviš aluzije, dvosmislene rečenice, koje nisam mislila ono, nego ovo, šta god da si htela da kažeš, smeješ se u istoj rečenici gde spominješ Jasenovac i logor.

- Smejati se u istoj rečenici gde spominješ jedino mesto u istoriji civilizacije ove planete gde je postojao logor za decu, nažalost, ne samo za decu, nažalost samo srpsku decu, to je istorijska činjenica, i smeješ se... Ti si bolesna osoba, to je šokantno što ti izgovaraš.

- Zamisli da je tvoje dete neko odveo u logor, tvoje dete je srpskog porekla. Ti posle takvih reči, posle takvih metafora, uz smejanje, u ovoj zemlji, koja je izgubila milione duša u tom Jasenovcu, desetine hiljada dece, ti u ovoj zemlji nemaš šta da tražiš. To govorim ja koja nikada nije Balkan delila na rasne, seksualne, verske opredeljenosti. Za mene je zločin zločin, bio Hrvat, Bošnjak - rekla je Jelena Karleuša.

(Republika)