SRBI SA KIM ZABRINUTI: Uznemireni smo, ovo je pravo mučenje (VIDEO)

NAKON napada na kanal Ibar-Lepenac kod Zubinog Potoka i pojačanog prisustva tzv. kosovskih specijalaca na severu, i građani centralnog Kosova uznemireni su, jer kažu da se sve što se dešava na severu održava i na srpsko stanovništvo na jugu.

Foto: Jutjub printskrin/Kosovo online

Zorica Ivanović iz Gračanice kaže da su ljudi uznemireni nakon napada na kanal, ali i zbog poslednjih dešavanja u Gračanici.

- Ovo nam stvara strašno uznemirenje. Bolje da smo otišli kada su svi otišli, nego što nas sada ovako maltretiraju. Ovo je pravo mučenje, svaki dan - rekla je Ivanović, dodajući da je bilo nestanka struje u Gračanici nakon dešavanja u Zubinom Potoku.

Ne može, a da ne spomene incident od pre dve noći u Gračanici, kada je više desetina Albanaca u automobilima sa obeležjima Albanije i OVK blokiralo ulice, vređalo građane i pokušalo da skine zastavu Srbije sa spomenika Milošu Obiliću.

- Onog dana kada su tu divljali, baš je bilo strašno, ali sreća da naš narod nije izaša. Ali, nema omladine, nema ko da izađe...- priča vidno zabrinuta.

Priznaje da Srbi žive u strahu.

- Pored naše kuće su prolazili, svirali, vikali, jezivo je bilo. Sa terase sam gledala kako su mahali njihovom zastavom. Neka slave, ali oni nama ne daju da obeležavamo naše praznike, a oni Dan Albanije slave na Kosovu. To nije pošteno, ali Bog neka sudi - kaže ova žena.

Snežana Andrejević navodi da se, koliko god da to loše zvuči, stanovništvo naviklo na učestale incidente, ali da je strah prisutan.

- Definitivno je da ima straha i sve više naroda želi da se odseli u Srbiju da ne bi bili izloženi svakodnevnim incidentima koji se dešavaju ovde - rekla je Andrejević, napominjući da je nakon napada na kanal Ibar-Lepenac bilo isključenja struje.

- Haos opšti, nema nikakvog smisla. Neko je uplašen, neko nije - dodao je građanin koji nije želeo da kaže svoje ime.

Elvis Sekirača iz Novog Pazara, koji već šest meseci boravi na KiM i planira da se preseli u Gračanicu, upoznat je sa situacijom i kaže da nije lepo da bilo ko, bilo gde, narušava mir.

- Po strani ekonomski interesi, sve strane su dovoljno jake da nađu ko je to napravio, zašto je napravio, ako je napravio. To što se optužuju to je u redu, ai ja samo šaljem odavde poruku, molim vas, sedite za sto, završite problem - poručuje Sekirača.