TRAMP UKIDA APANAŽE ZA "MAJDANOVCE" U BEOGRADU: Analiza "Novosti" - Da li nova administracija u SAD svira kraj "trendu" obojenih revolucija

UTICAJ nevladinog sektora na političke procese u svetu, pa i u Srbiji, uskoro bi mogao da bude značajno oslabljen, jer prema najavama iz tima Donalda Trampa, nova vašingtonska administracija sprema se da "zavrne slavinu" finansijske pomoći koja se prethodnih godina obilato slivala u civilni sektor.

Foto: X/@elonmusk

Smanjenje "ropske porcije čvaraka", kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao odnos srpskih NVO sa donatorima, pomrsiće i planove onih političkih grupa koje priželjkuju nestabilnost Srbije i promenu vlasti na ulicama, a ne na izborima. Šef države je poručio da je prošlo vreme obojenih revolucija i naveo da one nigde u svetu više nisu popularne. Političke protivnike, pre svega opoziciju u parlamentu još jednom je pozvao da upotrebe legalne metode borbe i da ako žele da ga smene pokrenu proceduru savetodavnog referenduma.

Istakao je i da je kod njih zavladala panika jer nisu sigurni kako će ubuduće da funkcioniše finansiranje iz inostranstva, odnosno da li će SAD da zaustave novac organizacijama koje, kako kaže, "filuju nevladin sektor". Pojasnio je da prvo novac pređe sa jedne američke fondacije na neku građansku inicijativu koja je, kako navodi, "protočni bojler", a onda odatle do "Proglasa" i ostalih, koji se "onda sete da organizuju blokade". Sve to rade, ističe, da bi oslabili poziciju Srbije.

Analitičar Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za "Novosti" da je najava Trampa i jednog od njegovih najznačajnijih saradnika Ilona Maska da će se izdvajanja za NVO detaljno preispitati i vrlo verovatno smanjiti, ako ne i u potpunosti ukinuti, sigurno uzburkala redove aktivista nevladinih organizacija u Srbiji.

- Meka moć kao jedno ozbiljno oružje SAD u kreiranju političkih prilika širom sveta se nalazi pod velikom opasnošću da bude ukinuta i to je izgleda zabrinulo i nevladin sektor kod nas. Možemo očekivati da će Tramp voditi direktnu politiku pregovora sa državama i nadležnim organima, a ne posrednog uticanja na događaje preko nevladinih organizacija, koje najčešće dobar deo novca zadržavaju za sebe, izvlače ili čak igraju "dupli pas", vraćajući deo novca onima koji su ga i poslali - navodi Barac.

Stop za curenje iz državne kase TRAMP je Ilona Maska predložio za šefa odeljenja za efikasnost vlade, koje treba da vodi računa o smanjenju propisa, birokratije i troškova. Mask je nedavno na društvenoj mreži "Iks" nagovestio da će se uštede tražiti i u davanjima za NVO, koje godinama crpe resurse administracije SAD, a gde se ne vidi u potpunosti tok i upotreba novca. On je ukazao na paradoks da se mnoge organizacije formalno predstavljaju kao nevladine, ali su u velikoj meri ili u potpunosti finansirane od strane državnih ili vladinih izvora. - Jedini način da se ovo prekine jeste da na vlast dođu političari koji će prestati da ih finansiraju - naveo je Mask, koji je podržao ideje da se državno finansiranje NVO u SAD proglasi nezakonitim.

U Srbiji, prema podacima Agencije za privredne registre, postoji više od 38.000 udruženja, među kojima ima i onih čija delatnost podrazumeva navodnu pomoć razvoju demokratije, ali se, kažu naši sagovornici, suštinski bave politikom i pokušavaju da utiču na događaje u našoj zemlji. S druge strane, broj registrovanih političkih partija, kojima je to u "opisu posla" neuporedivo je manji - 132.

Barac ovu disproporciju objašnjava time da su propisi za osnivanje stranaka rigorozniji nego oni za udruženja građana:

- Političari nevični pravoj politici i mobilizaciji građana da podrže njihovu ideju, okreću se lakšem modelu. Pritom, poreska politika prema NVO je labavija nego prema partijama, pa je sam tim i izvlačenje novca lakše. Takođe, udruženja mogu da se finansiraju iz inostranih izvora, što je jedan i od ključnih motiva za njihovo osnivanje. Na taj način dezavuišu građane i uveravaju ih kako se zalažu za opšte dobre.

On dodaje da je Vučić u pravu kada kaže da nema besplatnog ručka i da niko ne daje novac a da ne očekuje nešto zauzvrat. Iako NVO to predstavljaju kao borbu za građane Srbije, kaže Barac, to je ipak borba za finansijera koji je dao sredstva ili za sopstveni džep.

- Scenario obojene revolucije nije realan jer nedostaje ono osnovno - oni koji na to pozivaju nemaju podršku građana - kaže Barac.

Istog stava je i Dejan S. Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, koji za "Novosti" kaže da Tramp neće podržavati urušavanje demokratski izabranih vlasti.

- Može se očekivati da će svi oni koji su u prethodnom periodu "baštinili" fondove SAD biti preispitani sa dolaskom nove administracije, a verovatno i novog američkog ambasadora u Beograd. Zato je razumljiva zabrinutost u tom delu civilnog sektora u Srbiji.

Miletić ukazuje da je civilni sektor važan element za razvoj demokratskog društva, ali i naglašava da i on mora biti pod određenom lupom, jer "ne može da radi za interese stranog faktora i urušava zemlju".

Vučić je nedavno izneo podatak da su u prethodnih sedam-osam godina uložene milijarde evra u njegovo rušenje, samo od početka godine 78 miliona evra kroz antidržavno orijentisani NVO sektor.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić osudila je juče pozive na rumunski scenario u Srbiji i na ubistvo predsednika Vučića i istakla da Srbija ima institucije i da takvi planovi neće proći.

UKRATKO

ZA registraciju udruženja potrebni su potpisi minimum tri osnivača, s tim što najmanje jedan mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. Za registraciju partije potrebno je 10.000 potpisa, a za stranku nacionalne manjine 1.000.